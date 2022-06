Država od doma: Vse ZVEMo na daljavo

Portal zVEM je dragulj med spletnimi storitvami slovenske javne uprave, za katerega je pred epidemijo koronavirusa vedelo premalo ljudi. Dasiravno storitev ni nova, saj eZdravje obstaja že poldrugo desetletje, smo se šele med epidemijo vsi skupaj naučili, kaj vse lahko vidimo in uredimo prek spleta.

Včasih so bili kartoni, telefoni in papirji. Celotna zgodovina bolezni in terapij posameznika je bila z bolj ali manj čitljivo pisavo zdravnika zapisana na črtastih listih, zloženih v rumen karton, v omarah nekje pri izbranem zdravniku. Na preglede smo se naročali s tiskanimi napotnicami, predpisana zdravila smo dvigali s papirnatimi recepti, marsikaj pa se je dalo izvedeli ali urediti tudi po telefonu. Zaradi vse analognosti je bil sistem seveda manj učinkovit, kot bi bil lahko, a je deloval, predvsem pa alternativ ni bilo. Potem so prišli računalniki, internet in evropska sredstva.

