Država od doma: Uredimo vse doma

Čeprav se zdi na prvi pogled nemogoče, je mogoče avtomobil registrirati, ne da bi sploh zapustili svoj dom. Edini res nujni izhod je tehnični pregled, pa še to le, če imamo starejšega jeklenega konjička. Drugo vprašanje pa je, ali je takšen postopek res najcenejši in najenostavnejši.

Država zahteva, da so avtomobili na cestah tehnično brezhibni, da so zavarovani za škodo, ki jo lahko z njimi povzročimo, in da smo plačali stroške, ki jih v družbi ustvarjamo z njihovo uporabo. V praksi to pomeni, da moramo vsako leto urediti zavarovanje vozil, registracijo in (razen za novejše avtomobile) tehnični pregled. Ko odkljukamo vse zahteve, država izda prometno dovoljenje, ki dovoljuje uporabo vozila na javnih cestnih površinah.

