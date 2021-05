Družbeni, ne tehnološki problem!

Avstralka Noelle v TEDx Talku pove, da je bila stara 18 let, ko je naložila svojo fotografijo v Google, da bi videla, kje vse se nahaja, in šokirana ugotovila, da tudi na številnih pornografskih straneh. Povsem vsakdanje fotografije so namreč vzeli z njenih profilov na družabnih omrežjih in jih računalniško obdelali, tako da so jih lahko objavili na pornografskih straneh.

Nekoliko kasneje je ugotovila, da je bil njen obraz prilepljen na telesa odraslih porno igralk v pornografskem videu. A Noelle je le ena izmed mnogih, povsem običajnih žensk, ki so jim neznani storilci vzeli fotografije z družabnih omrežij, jih obdelali in zlorabili za pornografijo.

