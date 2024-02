Drugačna okna

Operacijski sistem Windows 11 je zelo prilagodljive narave. Posameznik ga lahko prikroji povsem po svojih željah, spremeni ozadje, barve, pisave, prilagodi opravilno vrstico, ločljivost, zvoke in nastavi delovanje miške ter tipkovnice. Z ustreznimi programskimi alternativami zamenja celo njegove osrednje funkcionalnosti.

Raziskovalec je nedvomno glavni pripomoček slehernega operacijskega sistema in Okna niso izjema. Microsoftov Raziskovalec je zmogljiv primerek tovrstnih pripomočkov, a včasih si zaželimo spremembe in nekaterih spregledanih zmožnosti. Oboje nam nudi aplikacija Files, ki navduši z elegantnim in uporabniku prijaznim oblikovanjem, s katerim je navigacija po datotečnem sistemu lažja kot kadarkoli prej. Files z zavihki olajša preklapljanje med imeniki, s stolpci in z dvojnim porazdeljenim pogledom pa pohitri brskanje po datotekah. Za stiskanje in razširjanje arhivskih datotek zahteva zgolj nekaj preprostih klikov. Prav tako ponuja napredne funkcije, kot so označevanje datotek za lažjo organizacijo, podpora za hiter predogled datotek brez odpiranja in možnost prilagajanja barve ozadja, ter je odličen pripomoček za organizacijo in dostop do datotek, ki ga na tržnici Microsoft Store dobimo za devet evrov. Poleg nakupa obstaja še ena pot do drugačne izkušnje upravljanja datotek.

