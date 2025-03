Dovolj za dovolj malo denarja

Tokrat smo preizkušali nova modela Redmi »pro« in ponovno ugotovili, da ta oznaka pri teh telefonih v resnici ne pomeni nič. Pomembnejši je namreč – plus. Ta prinese kar 120 evrov razlike v ceni in nekaj komponent, ki pomagajo izboljšati izkušnjo uporabe.

Xiaomijeva serija Redmi Note že leta poskuša dostaviti izkušnjo, ki je vsaj na daleč podobna tisti na najdražjih napravah, in to za čim manj denarja.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Xiaomijeva serija Redmi Note že leta poskuša dostaviti izkušnjo, ki je vsaj na daleč podobna tisti na najdražjih napravah, in to za čim manj denarja.

Tokrat smo preizkušali nova modela Redmi »pro« in ponovno ugotovili, da ta oznaka pri teh telefonih v resnici ne pomeni nič. Pomembnejši je namreč – plus. Ta prinese kar 120 evrov razlike v ceni in nekaj komponent, ki pomagajo izboljšati izkušnjo uporabe.

Najprej pa k »osnovnemu« pro modelu, ki gre lahko letos pod vodo, saj nosi oznako vodoodpornosti IP68. Kakršenkoli napredek na vodotesni fronti je vedno dobrodošel, saj poceni telefoni največkrat obljubljajo le odpornost na škropljenje, ki bolj malo pomaga, če telefon pade v vodo. Zaslon je AMOLED, ki zna sliko risati pri 120 in 60 hercih in je še eden v nizu telefonov, ki Applu daje vedeti, da je mogoče tudi cenejšo napravo opremiti z višjim osveževanjem. Spomnimo – »cenejši« iPhone 16E ostaja pri 60 Hz. Na zaslon je privzeto nalepljena tudi zaščita, v škatli pa dobimo še silikonski ovitek. Ta je zelo dobrodošel, saj Xiaomi pri obeh modelih vztraja ob ozkih stranicah, ki so vsaj v naših rokah precej neodporne na nehotene padce. Pod zaslonom je bralnik prstnih odtisov, ki je v redu. Omenimo še, da shrambe ni mogoče razširiti ter da se je tudi tu poslovil izhod za klasične analogne slušalke.

Osrednja razlika med osnovnim in »+« modelom je v motorju, saj prvega žene Mediatekov Dimensity 7300 Ultra (da, danes je prav vse pro ali ultra), različico + pa poganja Snapdragon 7s Gen 3. Razlika je ob uporabi očitna, saj 8 GB pomnilnika in šibkejši procesor pri navadnem pro pomenita manj tekočo izkušnjo med uporabo. Zatikov animacij pri močnejšem pro+ nismo zaznali, na kar vplivata večji (12 GB) pomnilnik in zmogljivejši procesor. Vse skupaj povezuje Xiaomijeva preobleka Hyper OS, a žal starejša različica, ki teče na Androidu 14 in ne novejša 2.0 (Android 15), ki je na nekaterih telefonih Xiaomi že na voljo. Najbrž pa se kmalu obeta posodobitev. Xiaomi je sicer za telefona obljubil tri posodobitve Androida in štiri leta varnostnih posodobitev, kar je za telefone v tem razredu dobro, a če si Google upa govoriti o sedmih letih, bi se lahko tudi pri Xiaomiju (še) bolj potrudili.

Hyper OS sicer grajamo zaradi prevelikega števila prednameščenih (in podvojenih) aplikacij, tudi že ob namestitvi. Ko telefon nastavljamo, pridemo namreč do zaslona »osnovne nastavitve«, kjer so privzeto vklopljena vsa dovoljenja, tudi tista, ki niso obvezna, kot je prilagajanje oglasov. Bolj poštena praksa je seveda, da ni nobeno soglasje vnaprej »vklopljeno«, da se lahko sami odločimo. Tu pa gre za strategijo »vklopimo vse, ker se ljudje itak z vsem strinjajo in ničesar ne berejo«. Kar slabo, Xiaomi.

Fotoaparat je na obeh telefonih enak. Osnovna 200-megapikna kamera je super, če je dovolj svetlobe. Ultraširoka je zelo povprečna, medtem ko je 2-megapikni makro tu le zato, da se lahko proizvajalec pohvali s tremi kamerami. Pri preizkusu fotoaparata je bilo zanimivo, da so bili kdaj rezultati boljši pri navadnem pro, spet drugič pa pri različici +. Vseeno pa ima pro+ še nekaj dodatne funkcionalnosti, kot sta zajem videa 4K in hitrejši procesor, kar se pozna pri procesiranju slik.

Xiaomi bi nam privzeto rad prikazoval oglase. Na telefonu za 500 evrov!

Kaj pa umetna inteligenca? To je vprašanje, ki bi ga radi izpostavili vsi proizvajalci. Pro+ ima na tem področju nekaj več funkcionalnosti, kar je najbrž zaradi procesorja z boljšo enoto NPU, a prisotnost Googlovega Geminija in par »prevajalskih« aplikacij pač ni dovolj, da bi bili nad ponudbo posebej navdušeni.

Baterija je pri obeh telefonih enaka in 5.110 mAh je povsem dovolj za enodnevno uporabo. Pro+ se lahko polni pri 120 W, medtem ko se pro pri 45 W. Brezstičnega polnjenja ni.

Redmi Note Pro 5G bi bil lahko super telefon za ugodno ceno, a mu zaradi malce zatikajočega delovanja uporabniškega vmesnika nekaj zmanjka. Očitno so hitrejša jedra in večji pomnilnik pri pro+ boljša kombinacija, kar pa seveda pomeni višjo ceno.

Serija Redmi Note letos torej nadaljuje svoj recept »veliko za manj denarja«, med preizkušenima telefonoma pa bi priporočili plus – torej model pro+. Obstaja sicer še Redmi Note 14, ki ni pro in ga nismo dobili v roke, a sodeč po uporabniški izkušnji z navadnim pro bi stavili, da je še slabša.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Hitrost delovanja: 6

Kakovost izdelave: 7

Prodaja: Operaterji.

Cena: 400 EUR

Za: Ugodna cena, za ta denar dovolj dober fotoaparat.

Proti: Množica zahtevanih soglasij med namestitvijo, netekoč uporabniški vmesnik.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Hitrost delovanja: 7,5

Kakovost izdelave: 7

Prodaja: Operaterji.

Cena: 480 EUR

Za: Zmogljivejši procesor, tekoč uporabniški vmesnik.

Proti: Množica zahtevanih soglasij med namestitvijo, le povprečen fotoaparat.