Domači oblak

Oglejmo si še vedno aktualni Qnapov omrežni disk NAS, za osvežitev, kaj te naprave omogočajo in zakaj so primerne za domačega uporabnika.

Preizkusili smo model Qnap TS-464, pri čemer je Qnapova imenska shema dokaj preprosta: TS pomeni Tower (stolp), torej obliko, prva številka označuje število diskovnih pogonov v napravi, 64 na koncu pa, da ga poganja procesor z arhitekturo x64.

Gre za razmeroma zmogljiv strežnik, primeren za zahtevne domače uporabnike in majhna poslovna okolja. Prostora ima za štiri pogone SATA (ki seveda niso priloženi) ter dva vmesnika M.2 2280 PCIe Gen3 x1. Zadnja sta namenjena pogonom SSD, bodisi za dodatno namensko pogonsko polje bodisi za medpomnilnik (caching) za hitrejše branje in pisanje podatkov. Na voljo je tudi reža PCIe (Gen 3 ×2), v katero lahko dodamo razširitveno kartico Edge TPU za pospešitev opravil, povezanih z umetno inteligenco (na primer prepoznavo obrazov na fotografijah, štetje oseb na varnostnih kamerah itd.). Gre za ploščico QAI-M100, ki naj bi po informacijah s spleta tovrstna opravila pospešila za okoli 40 odstotkov, na evropski strani proizvajalca pa stane dobrih sto evrov. Na voljo so tudi moduli za hitrejše omrežne povezave (5 ali 10 GbE) ali za prenos prek USB 3.2 Gen2 (torej 10 Gb/s).

Vgrajen je Intelov štirijedrni procesor Celeron N5105, preizkušeni model pa je imel vgrajen pomnilniški modul 8 GB DDR4. Na voljo je tudi cenejša različica s 4 GB pomnilnika, pomnilnik pa lahko nadgradimo do 16 GB.

Za omrežje skrbita omrežna vmesnika s hitrostjo 2,5 GbE, na voljo sta še dva USB-vmesnika standarda 3.2 Gen 2 (eden spredaj, eden zadaj), zadaj pa še dva USB 2.0. Ena izmed zanimivih posebnosti nekaterih Qnap modelov je vgrajen izhod HDMI (različice 2.1, torej do 4.096 × 2.160 pik pri 60 Hz). NAS lahko prek njega priključimo neposredno na televizor in ga uporabljamo kot predvajalnik shranjenih video vsebin. V ta namen prodajajo tudi daljinec, s katerim naprava prevzame vlogo predvajalnika medijskih vsebin, nauči pa se lahko tudi funkcij infrardečih daljincev drugih proizvajalcev, čeprav je na voljo tudi aplikacija za pametne telefone. Uporabljamo ga lahko tudi kot preprost osebni računalnik, s kombinacijo operacijskega sistema QTS in programov, nameščenih prek Qnapove spletne tržnice.

Qnapov vmesnik je manj pregleden od konkurence, vendar ponuja številne napredne funkcije in zmogljivosti, med drugim tudi izdelavo posnetkov (snapshot) datotečnega sistema.

Qnapova največja prednost v primerjavi s konkurentom, podjetjem Synology, je več strojnih zmogljivosti za naš denar oziroma nižja cena za primerljivo zmogljivost. Ne mislimo le na zmogljivejši in novejši procesor ter več pomnilnika, ampak tudi na uporabo vmesnika HDMI, boljše možnosti nadgradnje (Synology v tem razredu ne ponuja kartice PCIe) itd. Uporabniška izkušnja pa je zato nekoliko slabša.

Za zahtevne uporabnike, ki jih manj pregledni vmesniki ne motijo, je Qnap res odlična izbira.

Ni resnih slabosti, vendar je opazno, da Synology tukaj vlaga več truda. Denimo, ob prvi postavitvi Qnap uporabnika obvesti, da lahko namesti številne programe, s katerimi bo NAS »še boljši«. Izkaže se, da to ne gre, saj moramo seveda najprej vzpostaviti podatkovno polje (volume). Smiselno bi bilo, da nas naprava najprej vodi skozi ta postopek, preden ponudi programske pakete. Podobno je pri sami grafični podobi vmesnika. Zakaj, denimo, potrebujemo oglasno (!) pasico v spletni tržnici za Qnapove lastne programe?

Za zahtevne uporabnike, ki jih manj pregledni vmesniki ne motijo, je Qnap odlična izbira. V tržnici QNAP Store najdemo veliko različnih aplikacij, od sistemov za varnostno kopiranje na različne načine in lokacije do strežnikov za spletne strani, VPN, različne podatkovne zbirke, varnostne pakete (protivirusnik), večpredstavnostne strežnike (video in glasba) itd. Podpira tudi odporni datotečni sistem ZFS in izdelavo slik trenutnega stanja datotečnega sistema (snapshot), kar je koristno za varnostne kopije, še posebej, če jih shranjujemo na drugo napravo. Vmesnik HDMI je prek aplikacij mogoče uporabiti tudi drugače – na NAS lahko priklopimo monitor in spremljamo video iz varnostnih kamer.

Cena klasičnih pogonov HDD, ki jih vgrajujemo tudi v diske NAS, se je v zadnjem letu podvojila, cena nekaterih NVMe SSD-pogonov celo potrojila, o cenah pomnilnika pa raje ne bi govorili, saj so pri nekaterih kombinacijah cene poskočile tudi za petkrat. Kako bo to vplivalo na tržišče omrežnih diskov, bomo še videli. Alternativa je oblačna hramba, kjer pa so mesečni stroški za količino podatkov, ki jih lahko shranimo na strežnike NAS, zelo visoki (približno 10 EUR na TB mesečno pri arhivski rabi).

Qnap TS-464

strežnik NAS za manjše pisarne in zahtevne domače uporabnike

Cena: 790 EUR (brez diskov)

Za: Solidna zmogljivost (glede na ceno), nabor funkcionalnosti.

Proti: Manj tekoča uporabniška izkušnja v primerjavi s konkurenco.