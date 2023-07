Domači kino - PC kot domači Netflix

Netflix po svetu uspešno uvaja prepoved deljenja gesel, medtem ko druge pretočne storitve dražijo svoje usluge. Večerna filmska in televizijska zabava tako postaja iz dneva v dan dražja. Na srečo imamo doma računalnik z operacijskim sistemom Windows, ki nam z ustrezno programsko opremo hitro priskoči na pomoč.

Računalnik PC postane domači pretočni strežnik s programom Plex. Gre za večpredstavnostno platformo, ki temelji na projektu XMBC (Xbox Media Center) in je od samega začetka namenjena pretakanju. Plex je sestavljen iz dveh komponent: strežnika in odjemalca. Za uživanje v izbranih vsebinah uporabljamo medijski predvajalnik Plex, ki je združljiv s številnimi napravami, kot so telefoni, tablice, računalniki, igralne konzole in televizorji. Podobno lahko strežnik Plex Media Server namestimo v različne naprave za učinkovito upravljanje in dostavo zbirke medijev odjemalcu, kadarkoli je to potrebno.

Zakup člankov