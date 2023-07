Domači kino - Morda so žice vendarle odveč

Zvok večine sodobnih TV-sprejemnikov je večinoma, no, objektivno zanič. Vzrokov za nastalo stvarnost je več, a zadnje čase je med rešitvami nekaj elektronike, ki dozdajšnja pričakovanja in kompromise obrača na glavo.

Pisanje o zvoku je vedno nehvaležno, saj obstaja kup spremenljivk, ki bodo z isto napravo dale različne rezultate. Velikost sobe, število sten, iz česa so tla, ali so na stenah slike, police ali kaj tretjega … To je le nekaj dejavnikov in ti lahko hitro spremenijo zvočno podobo, ki jo oddajajo zvočniki, taki ali drugačni. Predvsem pa je o zvoku pisati nehvaležno s subjektivnega vidika posameznika. Ne govorimo o ljudeh, ki so prepričani, da morajo biti kabli pozlačeni, gre tudi za pričakovanja posameznika, kakšen zvok bi rad slišal. Nekateri imajo radi več nizkih tonov, spet drugi bi radi bolj nevtralen zvok, tretji vse, kar je vmes.

