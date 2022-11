Dokumentna vsebinska magija

Podjetja se oddaljujejo od (rabe) papirnih dokumentov in postajajo digitalizirana. Upravljanje dokumentov je že od nekdaj ključno za poslovanje, a sedanje metode se močno razlikujejo od tistih izpred desetletja ali dveh.

V svetu programske opreme za upravljanje dokumentov je precej živahno. Kako tudi ne bi bilo, saj imajo podjetja opravka z vedno več viri dokumentov in informacij, zato je njihovo obvladovanje postalo zahtevno – tudi če nimajo več opravka s papirjem. To je celo priporočljivo, saj so stroški papirnega poslovanja vse težje opravičljivi za večino podjetij.

Zakup člankov