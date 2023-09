Dogodivščine v piratskem zalivu

The Pirate Bay (TPB) je ena najbolj prepoznavnih spletnih strani za deljenje datotek v zgodovini interneta. Njena zgodba je polna preobratov, nasprotij in spopadov. A to ni samo zgodba o spletni strani, je zgodba o uporu, svobodi informacij in kolektivnem duhu interneta. Začne se leta 2003 v hladnem in zasneženem kotičku Švedske.

Peter Sunde Kolmisoppi se je rodil leta 1978 v majhnem švedskem mestu Uddevalla. Njegova mati je delala kot svetovalka za veliko podjetje, njegov oče pa kot potujoči mehanik. Njegov brat, Mats Kolmisoppi, je danes nagrajen pesnik in avtor. Ko je bil star osem let, sta se njegova starša ločila in preselil se je na Norveško s svojo mamo in bratom. Kmalu zatem je njegova mati zbolela. Diagnosticirali so ji psihozo in začela je trpeti zaradi blodenj. Družina se je zato veliko selila, saj se je mati z boleznijo soočala z novimi začetki. Materina bolezen in njegova izkušnja s švedskim zdravstvenim sistemom sta nanj močno vplivali. Zdelo se mu je, da družbi ni mar za samsko žensko z dvema otrokoma. Ko mati ostane brez pomoči, se rodi Sunde – socialist. Ta še danes rad razpravlja o podnebnih spremembah, vegetarijanstvu in vprašanjih enakosti. Prepričan je, da družba pomaga le »pravim« osebam.

