Dodatki, brez katerih ne gre

Kateri dodatki so nujno potrebni za zagon novega Raspberry Pi 5, kateri so opcijski in katere lahko naročimo prek spleta? Ali dodatke za Raspberry Pi 4 lahko prenesemo na Raspberry Pi 5? Zakaj sta tipkovnica in miška Raspberry Pi tako priljubljeni … med otroki?

Zakup člankov