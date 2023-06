Dobrodošli na kolesarjenju 2.0

Število kolesarjev na naših cestah, makadamskih poteh in stezah se je v zadnjih dveh letih izrazito povečalo. Danes ni več nobenega dvoma, da je eden glavnih razlogov tudi vse večja priljubljenost električnih koles v vseh oblikah in izvedbah. V tokratni posebni številki smo zato pripravili obsežnejši vodnik po različnih tipih električnih kolesih in digitalni tehnologiji, ki jih spremlja.

Kolesarjenje je bilo v naših krajih vselej zelo priljubljena rekreativna in športna aktivnost, toda v zadnjih letih doživljamo nov razcvet, nekakšen naslednji »nivo«, v računalništvu bi temu rekli naslednjo »verzijo« kolesarjenja.

Zakup člankov