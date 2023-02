Dober gospodar ima igrače pod streho

Antični Odisej je poročal o sirenah, ki so nič hudega sluteče popotnike vabile na stranpoti. V sodobnejših časih imamo t. i. platforme za digitalno distribucijo iger. To so bleščeči portali za prodajo zabave, posejani z mamljivimi vabami, s katerimi poskušajo ujeti še kakega od približno poldruge milijarde »gejmerjev« na tem planetu. In, ne, vosek v ušesih prav nič ne pomaga.

Nekateri imamo doma nostalgično polico, na kateri so lično zložene bolj ali manj ohranjene škatle z računalniškim igrami. Morda se kdo med vami zdajle, ko to bere, pobira s tal, kamor je zletel od začudenja, ampak, da, včasih je tudi programska oprema imela lepo oblikovano fizično embalažo. Še več, pred 30 leti so v tako škatlo ob diskete porinili še majico, igračko in poster zemljevida!! Toda kot vemo, zlobne korporacije nočejo več, da imamo softver v oprijemljivi lasti, pač pa nam ga raje oddajo za mesečno najemnino ali pa nam ga vsaj prodajo na način, da bomo čez nekaj let in tri nove računalnike že zlahka pozabili, da smo ga kupili. Ena taka škatla za na polico, ki založnika stane, uporabnika pa opominja, tako morda ni preveč domiselna. Stran z njo!

