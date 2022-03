Digitalni podatki na policah se dobro »počutijo«

Še štiri leta in pol je minilo, odkar smo zadnjič brskali po digitalnem arhivu. Tokrat bomo preverili delovanje disket, cedejev, devedejev in (zunanjih) diskov, starih do 45 let, in tudi, ali podatki in programi niso »izpuhteli«. Digitalna hramba je varna, če znamo ravnati s tehnologijo.

Ključno je, kako ravnamo s podatkovnimi nosilci in podatki na njih pa tudi z enotami, s katerimi podatke beremo in zapisujemo. Pazljivo ravnanje je nujno, če ne želimo dodatnih mehanskih ali elektromagnetnih poškodb, ki bi zmanjšale berljivost podatkov. Če iz kateregakoli razloga uničimo ali poškodujemo stare bralne ali pisalne enote, s katerimi s podatkovnih nosilcev beremo, novih pa ne moremo več kupiti, so podatki izgubljeni za vedno, če jih nismo prej prenesli na nove tipe podatkovnih nosilcev za trajno hrambo podatkov.

