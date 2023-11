Digitalni ortodonti

Mnogi morajo uporabljati tehnološke izume, pa čeprav je jasno, da niso izboljšali pogojev njihovega dela. Prav tako se veliko delovnih procesov prenovi, da sodijo v digitalno dobo, čeprav s tem povzročijo ogromno težav. Na drugi strani pa imamo tudi izredno pozitivne primere digitalizacije procesov. Enega izmed teh najdemo tudi v ortodontskih ordinacijah.

Vsi, ki smo bili rojeni pred letom 2000 in smo v otroških letih potrebovali ortodontsko obravnavo, se verjetno zelo dobro spomnimo neprijetnega občutka, ko je ortodont delal odtis naših zob. Polna usta odtisne mase, ki jo je bilo treba dobro ugrizniti. In biti popolnoma pri miru, ko jo je ortodont odstranjeval, saj nismo smeli pokvariti odtisa. Iz tega je sledil mavčni model zobovja, na katerem so naredili zobni aparat. In med samim zdravljenjem se je postopek lahko še večkrat ponovil. Verjetno nisem edini, ki še vedno začutim ta »plastelin« v ustih, ko se spomnim nanj. No, resnici na ljubo za ta občutek niti ni treba biti zelo star. Ponekod se še vedno uporablja, predvsem pri ortodontih javne zdravstvene mreže.

