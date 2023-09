Digitalna revolucija v energetiki

Z boljšo digitalno tehnologijo je tudi oskrba z električno energijo zanesljivejša, varnejša in cenovno dostopnejša. Kar je v obdobju energetske lakote planeta še kako pomembno.

Arhitekturna zasnova današnjih energetskih sistemov sega še v čas brez informacijske tehnologije! Bile so žice, ni bilo pa računalnikov. Sčasoma se je informacijska tehnologija prebila v energetiko in sprva uporabljala predvsem na področjih, kjer je povečala učinkovitost in varnost. Pred približno desetletjem in pol pa se je začelo obdobje pametnih omrežij. Nekako sočasno z digitalizacijo poslovanja podjetij. Sodobni elektroenergetski sistemi zahtevajo vgrajene nadzorne in upravljavske rešitve, internet stvari, računalniške gruče in podatkovno analitiko. Vendar ima IT v panogi energetike še drugo vlogo, in sicer vlogo pomembnega porabnika. Kriptovalute in podatkovni centri so v porastu in vedno večji porabniki energije, ki močno vplivajo na povpraševanje po njej in zato tudi na njeno proizvodnjo. A o tem kdaj drugič, tokrat nas je bolj zanimalo, kako digitalne tehnologije prodirajo v energetiko in kaj spreminjajo.

Zakup člankov