Dezinformacije naprodaj

Indijski in brazilski vplivnež na Youtubu sta istočasno sedla pred kamere in svoje sledilce, ki so navajeni lahkotnih tem – od avtomobilov in zmenkov do skritih kamer in potegavščin – nagovorila z resnim obrazom. »Nekaj pomembnega vam moram povedati o cepivih proti covidu.« Sledili sta zgodbi, ki sta imeli druga z drugo veliko skupnega, z resničnostjo pa precej manj.

Maja letos so nekateri vplivneži na nemškem in francoskem delu interneta dobili nenavadno ponudbo. Marketinška agencija Fazze iz Londona jim je predstavila zamisel o sodelovanju. V svojih objavah na Youtubu bi v zameno za plačilo širili sporočila naročnika, ki ga Fazze ni imenoval. Ponudba je bila mamljiva. Francoski popularizator znanosti Léo Grasset, ki ima na Youtubu uspešen frankofonski kanal Dirtybiology z več kot 1,2 milijona naročnikov, bi dobil 2.000 evrov. Podobne zneske so ponujali tudi drugim, recimo nemškemu novinarju ZDF in upravljavcu kanala MrWissen2Go Mirku Drotschmanu.

Zakup člankov