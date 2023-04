Deset stvari, ki načenjajo IT-temelje

Nedelovanje informacijske tehnologije podjetjem vseh velikosti povzroča izgube – produktivnosti, strank, prodaje, skratka posla. Podjetja si preprosto ne morejo privoščiti, da bi zapravljala dragoceni čas in vire na račun nedelujočega IT-okolja. To je deset ovir, ki jih je treba premagati.

Pod dežnikom informacijske tehnologije se skriva pravi ocean tehnologij. Naj gre za raziskovalno omrežje, pametno (ali neumno) tovarno, zabaviščni park, trgovino ali skladišče, torej vse, s čimer imamo v poslovnem svetu opravka danes, je tako ali drugače povezano z informacijsko tehnologijo. Vse je informacijsko podprto, digitalizirano, če želite. A kakovost digitalizacije posla med podjetji močno niha: nekatera pri tem blestijo, spet druga so bila vendarle bolje videti v svetu papirne anarhije. Področje informacijske tehnologije je edinstveno vesolje, bazen rešitev IT pa navidezno neskončen, a hkrati tudi krhek. Čeprav nas fizika uči, da je telo stabilno, ko je podprto v treh točkah, se zdi, da okolje IT izgubi ravnovesje že, če posamezen gradnik ne deluje optimalno, vsekakor pa, če ena sama stvar ne deluje. Namreč, je povezano, prepredeno, soodvisno. Če ne dela internetna povezava, se ustavi posel. Če ne dela tiskalnik/tiskanje etiket, stoji proizvodnja. Uporabniki se seveda jezijo na oddelek IT, čeprav tudi ta celotne infrastrukture pogosto nima pod popolnim nadzorom, sploh odkar se večina rešitev seli v računalniške oblake in v podjetja vrača v obliki storitev.

