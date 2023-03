Demokratizacija finančne izkušnje

Demokratizacijo poganjajo predvsem decentralizirane finance, raba umetne inteligence in spremenjeni poslovni modeli. Njihov skupni imenovalec? Tehnologija.

Bliskovit razvoj tehnologij pomenljivo spreminja tudi koncepta financ in denarja. Ta sprememba temelji na novi vrsti izkušenj, ki so na voljo z digitalnimi inovacijami. Digitalna tehnologija demokratizira finančno industrijo, saj omogoča, da so finančni produkti in storitve dostopnejši širšemu krogu uporabnikov ter zanj tudi priročnejši. Kaj žene demokratizacijo financ in kako lahko inovacije prinesejo večjo vrednost za uporabnike z oblikovanjem njihovih nakupovalnih, plačilnih ter finančnih izkušenj in pričakovanj v bližnji prihodnosti?

