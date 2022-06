Delo od doma: Srečanja na daljavo

Sestankovanje prek video konferenc je postalo del našega vsakdana ne glede na to, ali smo v pisarni, doma ali na poti. Zdaj ko smo se do neke mere privadili na tak način dela, sledi iskanje najboljših načinov uporabe, da bi bilo tovrstno delo učinkovito in čim manj stresno. Proizvajalci pa še naprej zelo hitro dodajajo nove zmožnost in tekmujejo za naklonjenost končnih uporabnikov ter podjetij.

Če v današnjih časih v pogovorih ali srečanjih omenimo, da se »dobimo v video konferenci«, bomo le redko naleteli na osebo, ki ne bo vedela, o čem govorimo. Dogajanje v preteklih dveh letih je drastično spremenilo dojemanje in uporabo spletnih video konferenc v širši družbi in tovrstni način komunikacije ustoličilo kot od eno od osnovnih možnosti za srečanja, tako v zasebnem okolju, še posebej pa v poslovnem.

Zakup člankov