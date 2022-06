Delo od doma: Podpiši me digitalno

V malo bolj oddaljenih časih smo si dokumente pošiljali po pošti ali faksu, jih podpisali in poslali nazaj. V ne tako zelo oddaljeni preteklosti je digitalizacija obstajala z resno napako. Dokumente smo si pošiljali v elektronski obliki samo zato, da jih je nekdo na drugi strani natisnil, podpisal, skeniral in poslal nazaj. Postopek ni le zamuden, temveč bolj malo pridoda k varnosti. To odpravljajo digitalni podpisi, ki niso novost, so pa šele v zadnjem času postali tehnologija širokih množic.

Kdor se ni že prej, se je med epidemijo zavedel, da je velik del poslovanja in uradovanja mogoče izvesti na daljavo. Po spletu, prek elektronske pošte, v oblaku – elektronskih alternativ papirju je več, vse pa povezuje skupno vprašanje. Istovetnost moramo zagotavljati vsaj tako varno, kot jo zagotovi podpisani list papirja. V praksi se izkaže, da so digitalno podpisani dokumenti varnejši, saj lahko na podpisani list papirja vedno kaj vrinemo ali pa, če je strani več, kakšno zamenjamo, medtem ko digitalno podpisanemu dokumentu ne moremo spremeniti niti bita, ne da bi razveljavili podpis. Poglejmo, kako to gre.

