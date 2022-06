Delo od doma: Dostop do vsega

Delo od doma je razkrilo nove potrebe po oddaljenem dostopu do aplikacij, dokumentov in drugih sredstev, ki so prvenstveno na voljo v ustrezno varovanem okolju, denimo znotraj varovanega omrežja podjetja, šole ali druge ustanove.

Za dostop do storitev »od zunaj« so na voljo različne tehnologije, od katerih ima vsaka svoje prednosti in slabosti. Izbira načina dostopa, ki je sicer pogosto v pristojnosti podjetja, ne pa uporabnikov, zahteva premislek in pametno strategijo, da s tem početjem ne ogrozimo varnosti. Potreba po zunanjem dostopu, pogosto temu pravimo z interneta v varovano okolje, do programov in podatkov, ki jih uporabljamo pri delovnem ali učnem procesu, v resnici ni nič novega. V številnih podjetjih in organizacijah tovrstne storitve uporabljajo že vrsto let, čeprav večinoma le kot opcijo, običajno za manjšo, omejeno skupino uporabnikov, denimo za zaposlene, ki pogosto potrebujejo tovrstne storitve pri delu na terenu, strankah ali pa dostopajo iz izpostavljenih enot podjetja. Cilj je dostop do vsega naštetega na enak način, kot bi sedeli in z računalnikom delali v pisarni ali učilnici, ne pa, denimo, doma ali v celo drugi državi.

Zakup člankov