Delo od doma: Brskalnik namesto pisarne

Spletne pisarne so eden ključnih elementov za učinkovito delo in učenje na daljavo. Kljub številnim drugim, sodobnejšim orodjem so pisarniški programi še vedno temelj sodobnega pisarniškega dela. Čeprav se zdi, da že vrsto let vemo vse o njih, se ta orodja še naprej hitro razvijajo in ponujajo novo optimizacijo dela. A vedeti moramo, kako to uporabiti.

Dogajanje v družbi v zadnjih dveh letih je na povzročilo nekakšen globalni preizkus, ali znamo učinkovito delati na daljavo. Pred tem je veljalo, da je delo na daljavo primerno le za izbrance, posebneže in je bilo pogosto obravnavano kot manjvredna možnost za opravljanje delovnih nalog.

