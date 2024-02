Dell XPS 15

XPS je že leta Dellova serija računalnikov za zahtevne uporabnike. Tu najdemo tako izredno tanke in lahke prenosnike z aluminijastimi ohišji kot zmogljivejše modele z zmogljivimi procesorji in grafičnimi karticami. Med temi je tudi novi XPS 15 – 9530.

Gre za premijski prenosnik z dobrim aluminijastim ohišjem in s klasično velikostjo zaslona 15,6 palca. V notranjosti ohišja so ojačitve iz karbonskih vlaken, taka je tudi obdelava okoli tipkovnice. Kakovost ohišja je odlična, nikjer ni opaziti zvijanja, tudi zaslon tečaja je zelo trden. Ohišje je glede na velikost zaslona med bolj kompaktnimi (zelo malo je roba okoli zaslona, tudi na spodnji strani, torej med zaslonom in tečaji), čeprav gre za več let staro ohišje (kjer vsako leto pač posodobijo vgrajeno strojno opremo).

Zakup člankov