Dell Latitude 5540

Dellov novi Latitude 5540 je izredno neopazen, preprost poslovni prenosnik, ki meri na poslovne uporabnike. Gre za dolgočasno temno siv prenosnik klasičnih mer, torej s 15,6-palčnim zaslonom, brez omembe vrednih oblikovalskih potez ali detajlov.

Ohišje je plastično oziroma – kot pravijo pri proizvajalcu – gre za »bioplastiko«. V praksi deluje manj prestižno, kot bi pričakovali glede na ceno in umeščenost v njihov prodajni program. 15,6-palčni zaslon klasične ločljivosti FullHD ima 1.920 × 1.080 pik. V uporabi je matrika IPS s solidnimi barvami in z matirano prevleko, smo pa opazili nekaj pronicanja svetlobe čez zaslon v spodnjem levem delu zaslona. To pomeni, da je pri temnejših slikah tisti delček nekoliko svetlejši kot preostali del zaslona. Tudi največja svetlost bi lahko bila boljša, se pa zaslon odpre do polnih 180 stopinj. Tipkovnica je povprečna, je pa osvetljena od zadaj. Na desni strani je tudi samostojni številčni del. Sledilna ploščica je solidne velikosti, brez namenskih tipk, natančnost je dovolj dobra.

