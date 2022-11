Delitev zapitka

Na zabavi s prijatelji, počitnicah s sorodniki, doma s sostanovalcem ali po kosilu s sošolci vedno je na koncu treba poravnati račun. Delitev stroškov je nerodno, časovno potratno in težavno opravilo, ki si ga lahko precej olajšamo z namenskimi aplikacijami za telefone z operacijskim sistemom Android.

Aplikacija Splitwise spada med bolj raznolike programske pripomočke za razdelitev računa na tržišču in jo lahko uporabimo pri plačevanju skupnih počitnic, najemnine, večerje ali posojila. Deluje z večjimi skupinami, odstotki in brez povezave z internetom. Krasijo jo visoka stopnja organiziranosti, učinkovit in očesu prijeten uporabniški vmesnik ter povezanost z različnimi storitvami spletnega plačevanja, med katerimi ne manjka niti Paypal. Posebnost aplikacije je razdelek za posojila, ki zvesto sledi posojenemu in izposojenemu denarju ter opozarja na roke vračil.

