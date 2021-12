Darilna malha

Prihaja čas praznikov, kar za marsikoga, predvsem mlajše, pomeni tudi čas daril. In ker so danes tehnične igrače med najzanimivejšimi, smo se pri Monitorju ponovno lotili zanimivih daritvenih idej – koristnih in tudi bolj čudaških ter nenavadnih.

Pametni telefoni so danes daleč najbolj priljubljena in osebna računalniška naprava, zato znajo biti prva postojanka pri izbiri morebitnih daril. Ne glede na uporabljeni telefon se tistim najbolj veščim in zagrizenim uporabnikom prej ko slej zgodi, da postane stanje napolnjenosti baterije alarmantno nizko. Na pomoč priskočijo zunanje baterije (Powerbank). Za hitro napajanje bodo zadostovali že nekoliko manj zmogljivi modeli z zmogljivost 10.000 mAh – denimo tanka Emos Alpha Q10 (www.emos-si.si, 13 EUR).

