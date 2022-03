Chrome OS Flex - Velike skrivnosti majhnega operacijskega sistema

Googlov namizni operacijski sistem Chrome OS je rešen plenic in poporodnih težav, ki so ga pestile na začetku njegove poti. Za nameček je s projektom Flex dostopnejši širši množici kot kadarkoli prej, preizkusimo pa ga lahko tudi prek ključka USB. Zares ni več nobenega razloga, da učinkovitega sistema, ki se v veliki meri naslanja na internet, ne bi vsaj enkrat zagnali in preizkusili številnih trikov, ki jih kljub majhnosti ponuja.

Operacijski sistem Chrome OS je tesno povezan z Googlovim uporabniškim računom, kar pomeni, da so vse njegove storitve pogojene z vnosom posameznikovega gesla. Nenehno vnašanje Googlovih prijavnih podatkov je za uporabnika, vajenega udobja Oken, nadležno in utrujajoče. Na srečo Google v operacijskem sistemu Chrome OS z novejšimi različicami podpira prijavo s kratko številčno kodo PIN. Nastavimo jo v nastavitvah, ki so dostopne s klikom na razdelek z uro v desnem spodnjem kotu zaslona ter z uporabo ikone s podobo zobatega kolesa. Prijavo s številčno kodo PIN najdemo pod razdelkom Varnost in zasebnost (Security and Privacy) / Zakleni zaslon / Možnosti zaklepanja zaslona / Koda PIN ali geslo. Za nastavitev potrebujemo geslo Googlovega uporabniškega računa in številčno kodo, dolgo šest znakov ali več.

