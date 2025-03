Če ne prodajaš na spletu, te ni

E-trgovina je zadnje desetletje (postala) nepogrešljiv del svetovne maloprodaje. Tako kot mnoge druge panoge sta se tudi nakup in prodaja blaga po prihodu interneta bistveno spremenila, zaradi nenehne digitalizacije sodobnega življenja pa potrošniki po vsem svetu izkoriščajo prednosti takšnih in drugačnih spletnih transakcij. Danes je na svetu že 5,2 milijarde uporabnikov interneta, zato se tudi število ljudi, ki kupujejo prek spleta, nenehno povečuje. Spletni portal Statista ocenjuje, da so lani prodajne številke na področju globalne e-trgovine presegle 4,1 bilijona ameriških dolarjev, kar je rekordna vrednost, ki pa bo, tako analitiki, v prihodnjih letih vedno znova dosegla nove višave.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

E-trgovina bo kmalu predstavljala četrtino vse maloprodaje, pri čemer več kot tretjina (37 odstotkov) potrošnikov spletne nakupe že opravlja tedensko.

E-trgovina je zadnje desetletje (postala) nepogrešljiv del svetovne maloprodaje. Tako kot mnoge druge panoge sta se tudi nakup in prodaja blaga po prihodu interneta bistveno spremenila, zaradi nenehne digitalizacije sodobnega življenja pa potrošniki po vsem svetu izkoriščajo prednosti takšnih in drugačnih spletnih transakcij. Danes je na svetu že 5,2 milijarde uporabnikov interneta, zato se tudi število ljudi, ki kupujejo prek spleta, nenehno povečuje. Spletni portal Statista ocenjuje, da so lani prodajne številke na področju globalne e-trgovine presegle 4,1 bilijona ameriških dolarjev, kar je rekordna vrednost, ki pa bo, tako analitiki, v prihodnjih letih vedno znova dosegla nove višave.

Kdo je kdo v svetu e-trgovine?

Uporabniki interneta danes krmarimo med različnimi spletnimi platformami oziroma e-trgovinami, ki ne omogočajo le prodaje izdelkov ali storitev, temveč tudi napredno brskanje in njihovo primerjanje. Potem so tu še spletna mesta, ki so posebej namenjena podjetjem (t. i. segment B2B). A zadnja leta so nesporne zmagovalke spletne tržnice, saj te poberejo največji delež spletnih nakupov. Na svetovni lestvici spletnih tržnic po obsegu prometa pričakovano vodi Amazon. Ameriški velikan iz sveta e-trgovine ponuja elektronsko maloprodajo, računalniške storitve, zabavno elektroniko in digitalne vsebine ter še marsikaj drugega. Njegovo spletno domeno v trgovinsko najbolj obleganih mesecih leta (torej proti koncu leta) obišče več milijard ljudi! Tudi s kazalnikom, ki sliši na ime bruto vrednost prodanega blaga, Amazon vodi pred kitajskima konkurentoma Pinduoduo in Taobao. Še niste slišali zanju? Seveda ste, Taobao upravlja skupina Alibaba Group, vodilni ponudnik spletnega trgovanja v Aziji, Pinduoduo pa je podjetje, ki stoji za izredno priljubljeno trgovino Temu. Vse jasno? Tej trojici nihče drugi po številkah niti približno ne pride blizu ...

Mobilne naprave povečujejo promet v e-trgovini

Eden najopaznejših trendov v svetu e-trgovine je raba mobilnih naprav za opravljanje nakupov. Forbes je poročal, da so naročila z mobilnih naprav predstavljala več kot polovico vseh naročil na t. i. črni petek. Pravzaprav so pametni telefoni tudi sicer »deklasirali« vse ostale naprave, saj so lani predstavljali že skoraj 80 odstotkov vseh obiskov spletnih trgovin po vsem svetu, tako so ustvarili tudi večino spletnih naročil v primerjavi z namiznimi računalniki in tablicami. Takšno prevlado so dosegli hitreje, kot so menili strokovnjaki, a vendarle nepresenetljivo. Uporaba mobilnih naprav hitro napreduje, zlasti v regijah, ki nimajo druge digitalne infrastrukture in so preskočile kakšno stopnjo razvoja. Za vse ostalo pa je sporočilo jasno in glasno: integracija mobilnih naprav bo oblikovala nakupovalno izkušnjo prihodnosti. Mobilno nakupovanje je še posebej priljubljeno v Aziji, saj države, kot sta Kitajska in Južna Koreja, prek mobilnih naprav ustvarijo več kot 70 odstotkov celotne spletne prodaje.

Kdo so digitalni kupci?

Čeprav se uporabniki, ki nakupe opravljajo prek spleta in mobilnih naprav, zelo razlikujejo po posameznih regijah na svetu, obstajajo splošni kazalniki, ki pomagajo pri razumevanju osnovnega vedenja digitalnih potrošnikov. Vodilne spletne tržnice danes marsikomu služijo kot vir navdiha in glavno mesto za iskanje izdelkov na spletu pred dejanskim nakupom (ne glede na to, ali bo ta opravljen na spletu ali v lokalni trgovini). Čeprav je izkušnja spletnega nakupovanja manj interaktivna kot nakupovanje v trgovini, spletni kupci cenijo enostavnost in prilagodljivost e-trgovine. Kar zadeva preference pri dostavi, postaja vse bolj priljubljeno pošiljanje izdelkov v paketomate, čeprav v Evropi in Sloveniji še vedno prevladuje dostava na dom. Na področju poslovanja med podjetji in potrošniki (t. i. segment B2C) sta moda in zabavna elektronika med najpomembnejšimi vertikalami e-trgovine in prispevata največji delež spletne maloprodaje.

Elektronska trgovina pa še naprej privablja nove potrošnike. Priročnost je ključni dejavnik, zaradi katerega kupci po vsem svetu naročajo prek spleta, namesto da bi obiskali fizično trgovino.

Statista napoveduje, da bo e-trgovina po svetu še naprej rasla, napovedi pa utemeljuje s podatki, da je večina svetovnih trgov še vedno v procesu povečevanja razširjenosti interneta in digitalizacije, kar pomeni, da se infrastruktura, potrebna za razcvet e-trgovine, še vedno gradi. Hkrati pa najbolj razviti trgi na področju e-trgovine trenutno izkoriščajo prednosti umetne inteligence. Nove tehnologije in avtomatizacija pa povečujejo učinkovitost nakupne poti strank in procesa izpolnjevanja naročil, kar e-trgovino spreminja v učinkovito nakupovalno okolje, ki ga potrošniki radi obiščejo in uporabljajo. Tudi zato, ker je po zaslugi tehnologij iz leta v leto naprednejša, skratka boljša.

Integracija glasu in virtualnih svetov v nakupovalno izkušnjo

Verjeli ali ne, uporabniki vse pogosteje uporabljajo glasovno iskanje za spletno nakupovanje. Potrošniki, ki uporabljajo glasovno iskanje za iskanje izdelkov, so naraščajoči trend, pri čemer tehnološko podjetje G2 ocenjuje, da bi lahko vrednost glasovnih nakupov letos dosegla že 26,8 milijarde dolarjev. Seveda se večina glasovnih nakupov opravi v angleškem jeziku in prek v pametne zvočnike integriranih pametnih pomočnikov, kot sta Google Home in Alexa, ki jih uporabniki lahko uporabljajo za prostoročno naročanje izdelkov.

Potem sta tu še navidezna in obogatena resničnost, ki lahko naredita e-trgovino bolj poglobljeno. Obogatena resničnost (AR) in navidezna resničnost (VR) postajata vse bolj prisotni na področju e-trgovine, saj strankam omogočata 360-stopinjski pogled na izdelke, ogled kosov pohištva v virtualnih razstavnih prostorih in virtualno pomerjanje oblek, če naštejemo le nekaj primerov uporabe teh tehnologij. V virtualnem svetu se tudi bistveno lažje sprehodite po izbrani jadrnici in jo zapeljete en krog.

Seveda danes ne gre brez umetne inteligence. Ta lahko deluje tudi kot osebni nakupovalni pomočnik, številna podjetja pa jo že uporabljajo za izboljšanje uporabniške izkušnje v e-trgovini. Z uporabo umetne inteligence lahko podjetja predvidijo nakupovalne navade potrošnikov in izdelke dražijo na podlagi njihovih izbir. Ko uporabniki iščejo, primerjajo in nakupujejo, tehnologija zbira podatke o tem, kaj so kupili, kaj so si ogledali in o njihovih željah. Te podatke lahko trgovci uporabijo za optimizacijo spletnih mest, da kar najbolj pospešijo in povečajo prodajo.

Naročnine in etičnost

Čeprav so se naročniški modeli najbolj uveljavili na področju prodaje storitev in vsebin, se zdi, da bo t. i. storitvizacija doletela tudi e-trgovino. Oblačila, kozmetika in potrošni material so le nekateri izdelki, ki so potrošnikom že na voljo kot naročniška storitev e-trgovine. Ta trend, ki se krepi v ZDA in Aziji, pa pomeni, da se kupci vedno znova vračajo, ne da bi jih e-trgovci poskušali aktivno znova privabiti. Če dobro pomislimo, se zdi, da pravzaprav ni konca izdelkov in storitev, ki jih lahko trgovci spremenijo v naročniški model. E-nakupovalci namreč prisegajo predvsem na udobje in to je v njihovih očeh tudi (približno) pravočasno dostavljena stvar, ki jo bodo naslednji hip potrebovali ...

Potem je tu še etičnost. Raziskave zadnja leta v en rog trobijo, da etična blagovna znamka pritegne družbeno ozaveščene kupce. Potrošniki se namreč vse bolj zavedajo vpliva svojih nakupov na okolje in preverjajo, ali ponudniki prodajajo izdelke in »odgovorne vrednote« blagovne znamke. Trajnostni izdelki dajejo prednost odgovornemu pridobivanju virov, pravični obravnavi delavcev, okolju prijazni embalaži, lokalnim pridelkom in dobrobiti živali itd. Potrošniki preverjajo vrednote blagovne znamke, saj želijo, da se te ujemajo z njihovimi. Če se počutijo povezane z blagovno znamko, je večja verjetnost, da bodo pri njej kupovali. Tako tudi etična in trajnostno naravnana e-trgovina cvetita.

Plačevanje je (vse manjše) ozko grlo

Laično bi lahko dejali, da je dostava blaga ozko grlo e-trgovine, a bi se (grdo) zmotili. Največje ozko grlo, ki jezi tako e-trgovce kot nakupovalce, je področje plačil. Potrošniki si želijo več in bolj enostavnih plačilnih rešitev. Še vedno se namreč občuten delež nakupov v e-trgovini ne zaključi oziroma se prekine nekje med postopkom plačila. Najpogosteje med vnosom številke plačilne kartice ali avtorizacijo plačila ...

Omejeni načini plačila in dolgotrajni postopki so za nakupovalce, ki iščejo enostavnost, neprijetni. A možnosti plačil se nenehno razvijajo prav tako možnosti večkanalnega nakupovanja (z družabnega omrežja v e-trgovino). Vrsta e-trgovin oziroma njihovih partnerjev že ponuja tudi prilagodljive možnosti plačila, kot so »kupi zdaj in plačaj pozneje«, mobilne denarnice in možnost plačila s kriptovaluto. Mastercard je lansko poletje razkril svojo vizijo 100-odstotne tokenizacije e-trgovinskega poslovanja v Evropi. Do konca desetletja (beri: leta 2030) želi odpraviti ročno vnašanje podatkov o plačilnih karticah ter omogočiti varnejše in dostopnejše e-trgovinsko poslovanje za vse. Tehnologija tokenizacije tako zamenjuje 16- do 19-mestno številko plačilne kartice z varnim žetonom, kar zmanjšuje možnosti prevar ter povečuje stopnjo odobrenih plačil. Mastercard je še olajšal uvajanje te tehnologije na spletna mesta trgovcev s sistemom Click to Pay. Ključi za plačevanje tako uporabljajo kar biometrično preverjanje pristnosti uporabnika v sodobnih mobilnih napravah, povezanih s spletom, kar odpravlja potrebo po geslih in enkratnih kodah.

Evropa caplja zadaj

Podatki analitskega podjetja Goodman, ki je analiziralo deleže e-trgovine v skupni prodaji trgovinskega blaga po svetu, kažejo, da je bila zahodna Evropa (brez Velike Britanije) s 13-odstotki na samem repu seznama razvitega sveta, celo Nova Zelandija (14 odstotkov) in Avstralija (18 odstotkov) sta bili boljši, a še vedno pod svetovnim povprečjem 22 odstotkov. Vsi skupaj pa so še daleč od Kitajske, kjer je leta 2023 e-trgovina predstavljala kar 36 odstotkov vse prodaje. Kitajska bo po napovedih analitikov svojo prednost v prihodnje le še povečevala. Delež e-trgovine na Kitajskem naj bi do leta 2028 zrasel za šest odstotnih točk, v zahodni Evropi pa le za dve …