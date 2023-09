Čas je za štirice

Leto je naokoli in Huaweijeve ure se ponašajo z oznako 4. Preizkusili smo že model Watch 4, tokrat smo imeli v rokah Watch GT4.

V Huweijevem vesolju pametnih ur serija GT ni namenjena poslovnežem, temveč športnikom. Tako najnovejši model Watch GT 4, ki smo ga imeli na preizkusu, nima možnosti samostojne povezave z mobilnim omrežjem LTE in ima manj »zdravstvenih« dodatkov, kot je, denimo, možnost merjenja EKG ali otrdelosti žilnih sten. Ima pa množico podprtih športov, ki jih lahko »zajemamo«, možnost beleženja kakovosti spanja in aplikacijo za beleženje »zdravega življenja« (beri: hujšanja oziroma vnosa in porabe kalorij). Zanimivo je, da med športi ni možnosti beleženja potapljanja (kot pri na Huaweijevi uri Ultimate). Lahko pa, da se bo nekoč pojavila različica Pro, ki bo vse to imela. V množici Huaweijevih različic in podrazličic različnih »watchev« je to vsekakor mogoče.

Sicer je GT4 (preizkusili smo 46-milimetrsko različico) zelo lepa in funkcionalna ura, ki ima vgrajenih tudi nekaj tehnoloških nadgradenj. Huawei pravi, da bolje zajema bitje srca, čeprav naj bi tu pomagalo strojno učenje, kar nas navdaja s skepso. Podobno naj bi natančneje delovalo tudi merjenje menstruacijskih ciklov, česar nismo preverili.

Bolje naj bi bile razporejene antene za satelitski sprejem, zato naj bi ta bolje deloval tudi med aktivno vadbo in bolje naj bi bilo urejeno beleženje kakovosti spanca, kjer pomaga tudi beleženje enakomernosti dihanja, ki ga beleži telefon na nočni omarici.

Ura seveda dobro prikazuje obvestila s telefona in omogoča »breztelefonsko« telefoniranje oziroma sprejemanje klicev, prek povezave bluetooth. Odgovarjanje na sporočila je mogoče le ob pomoči predpripravljenih odgovorov in emotikonov.

Še vedno je ključna prednost Huaweijevih ur izredna baterija, ki je tokrat zdržala okoli sedem dni, čeprav smo uporabljali stalno vključen zaslon. Zaslon OLED je seveda izredno svetel in odlično viden tudi ob polni sončni svetlobi.

Huawei Watch GT4

pametna ura

Cena: od 290 EUR naprej.

Za: Odlična baterija, zelo lepa in funkcionalna pametna ura.

Proti: Povezava s telefonom se občasno prekine.