Canon EOS R7

Canon se je po prehodu z aparatov DSLR na brezzrcalne modele znašel v položaju, ko mora pospešeno izpopolniti prodajno paleto. Aparati DSLR (in objektivi zanje) so sicer še na voljo, a je zanimanje med uporabniki hitro usahnilo, saj se povsem zavedamo, kam se je veter obrnil. Model EOS R7, predstavljen lani, je eden pomembnejših členov njihovega prodajnega programa.

Gre za neke vrste brezzrcalnega naslednika izredno priljubljenih aparatov DSLR EOS 7D in kasnejšega 7D Mark 2 (zadnji je bil predstavljen leta 2014). Ti aparati so bili zelo priljubljeni, saj je šlo za najzmogljivejše, narejene okoli tipala velikosti APS-C, torej tipala, manjšega od t. i. Full-frame tipal. Ti aparati so bili izredno priljubljeni med zahtevnimi domačimi uporabniki, a tudi med profesionalnimi, tam sicer bolj kot dodatno ohišje. Ponudili so namreč odlien nabor funkcij in zelo hitro delovanje, zaradi manjšega tipala pa tudi ugodnejšo ceno od dražjih modelov z večjimi tipali. Hkrati smo jih lahko uporabljali tudi s cenejšimi objektivi, razvitimi za manjša tipala.

