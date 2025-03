Brutalna moč in korak nazaj

To, da imajo Samsungovi (in ne le ti) novinci vsako leto nov, boljši in hitrejši procesor, je že običaj. Zadnjih nekaj let smo tudi Evropejci deležni procesorjev Qualcomm in tudi tokrat je tako – serija S25 ima vgrajen najnovejši procesor Snapdragon 8 Elite. Procesor je prvi iz nove generacije Qualcommovih, ki so nastali po nakupu podjetja Nuvia, iz generacije torej, ki že danes poganja celo prenosnike z Windows. Ne čudi torej, da je res izredno hiter, hkrati pa tudi dovolj varčen, da ob zmerni uporabi telefona dovolj dolgo tiktaka tudi v relativno majhnem telefonu S25 (brez oznake Plus ali Ultra), ki smo ga imeli na preizkusu.

Leto je naokoli in spet so tukaj novi Samsungovi telefoni najvišjega razreda – Galaxy S25. Če ne štejemo procesorja, novosti ni veliko, pri modelu Ultra so Korejci naredili celo korak nazaj.

To, da imajo Samsungovi (in ne le ti) novinci vsako leto nov, boljši in hitrejši procesor, je že običaj. Zadnjih nekaj let smo tudi Evropejci deležni procesorjev Qualcomm in tudi tokrat je tako – serija S25 ima vgrajen najnovejši procesor Snapdragon 8 Elite. Procesor je prvi iz nove generacije Qualcommovih, ki so nastali po nakupu podjetja Nuvia, iz generacije torej, ki že danes poganja celo prenosnike z Windows. Ne čudi torej, da je res izredno hiter, hkrati pa tudi dovolj varčen, da ob zmerni uporabi telefona dovolj dolgo tiktaka tudi v relativno majhnem telefonu S25 (brez oznake Plus ali Ultra), ki smo ga imeli na preizkusu.

Merilni program Geekbench 6 je S25 v primerjavi z Googlovim telefonom Pixel 9 nameril okoli tretjino hitrejše delovanje z enim jedrom in kar polovico hitrejše z več jedri. Kar sicer v praksi ne pove veliko – tako pixel kot S25 sta ob običajni rabi pač izredno hitra, takšna sta tudi delovanje in sprehajanje po zaslonih, zagon aplikacij je trenuten. Bolj je moč novega procesorja opazna pri grafiki 3D, kjer merilni program 3D Mark v primerjavi s Pixlom 9 pokaže več kot dvakrat več slik na sekundo, kar pomeni, da bodo zahtevne igre 3D na petindvajsetki res zelo mehke in/ali naphane s podrobnostmi. Toda procesor se pri tej hitrosti delovanja tudi precej hitro utrudi. Zaradi pregrevanja (izmerili smo 45 stopinj) število slik na sekundo čez nekaj minut upade za celih 54 odstotkov (Pixlov sicer počasnejši procesor hitrost zmanjša za 17 odstotkov). Namenska upočasnitev (t. i. throttling) je sicer narejena dovolj natančno, da se aplikacije zaradi pregrevanja ne sesuvajo, kot smo to nazadnje opazili pri Honorjevem modelu Magic 7 Pro.

Plus in Ultra

Serijo S25 poleg osnovnega modela tudi letos sestavljata še S25+ in S25 Ultra. Prvi je le nekoliko večji (6,7 palca) z večjo baterijo (4.900 mAh namesto 4.000), medtem ko je Ultra že standardno nekoliko drugačen. Vendar letos že nekoliko manj. Že lani so mu odvzeli pravo 10-kratno optično foto približevanje in ga nadomestili s 5×, letos pa so vgrajenemu peresu odstranili povezavo bluetooth, s katero je bilo do zdaj mogoče na daljavo prožiti telefonski fotoaparat. Pa še zaoblili so ga in mu odvzeli že ikonično oglato obliko, ki je živela še iz obdobja že nekaj časa upokojenih modelov Samsung Note. Ultra tako postaja vedno manj »ultra« in vedno bolj podoben vrhunskim telefonom drugih proizvajalcev. V trojici se odlikuje le še po še večjem zaslonu (6,9 palca), večjem zumu (5×) in večji bateriji (5.000 mAh). In peresu. Za zdaj še.

Brutalna moč procesorja je tista, ki pomaga preseči že standardno programsko obremenjenost Samsungovih telefonov. Množica servisov, ki na njem teče vzporedno z Googlovimi, se ravno zaradi tega hitrostno ne pozna. Zato pa se pozna še vedno množica podvojenih aplikacij (elektronska pošta, brskalnik, galerija fotografij, trgovina z aplikacijami …), ki brez potrebe moti uporabnike. K sreči so se pri Samsungu po dolgih letih odpovedali vsaj svojemu pomočniku Bixbyju in na posebno tipko na ohišju vezali – Googlov Gemini.

Ob zahtevnem izrisovanju 3D se S25 precej hitro utrudi in varnostno upočasni delovanje.

Poleg umetnointeligenčnega klepetalnika Gemini (ki mu govor v slovenščini še ne teče najbolje) na telefonu najdemo še nekaj dodatkov za umetno inteligenco, denimo Googlov Obkroži in poišči, brisanje elementov s fotografij ter samodejno za- in prepisovanje besedila in samodejno prevajanje telefonskih klicev. Zadnje še vedno ne podpira slovenščine in deluje zelo nerodno, kot smo ugotovili že lani, pri modelu S24 Ultra (monitor.si/S24_prevajanje).

Pohvaliti pa moramo že standardno odlični fotografski del telefona. Fotografiranje je hitro, ostrenje natančno, izdelki pa so zelo dobri tudi v mraku, čeprav seveda ne smemo pričakovati čudežev, kot jih izdelujejo profesionalni fotoaparati. O zaslonu pa ne bi zgubljali besed – Samsungovi AMOLED z osveževanjem do 120 Hz so pač že od nekdaj vrhunski.

Samsung Galaxy S25

pametni telefon najvišjega razreda

Kdo: samsung.com

Posodil: telekom.si

Cena: 870 EUR, model S25+ 1.280 EUR, S25 Ultra 1.152 EUR. Cene veljajo ob vezavi za dve leti.

Za: Prijetno majhen in vrhunsko hiter telefon z odličnim fotografskim sklopom.

Proti: Visoka cena, podvojene aplikacije.