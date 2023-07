Brez lektorjev in prevajalcev

Kurzor na prazni strani utripne dvakrat na minuto, kar vzbuja pri ljudeh zelo različne občutke, a za vse pomeni isto nalogo. To stran, morda še več njih, bo treba zapolniti z besedilom. S pravilnim, koherentnim, z enostavno berljivim besedilom. Vaja dela mojstra, temu pa pomaga kopica orodij, zaradi katerih je to početje danes lažje, kot je bilo nekoč.

Spekter ljudi je širok. Nekateri si z zlaganjem besed služijo kruh, drugim prazen dokument z utripajočim kurzorjem predstavlja nočno moro. A ne glede na pogostost ustvarjanja pisane besede lahko obema skrajnostma in vsem vmes koristijo moderna orodja, ki so namenjanja olajšanju pisanja besedil, najsi sega od prevajanja prek sestavljanja dopisov do megalomanskih izvirnih del. Kakor pisci kode nimajo nobene potrebe po tem, da bi vsakokrat znova odkrivali toplo vodo, marveč uporabljajo pripravljene knjižnice, bi tudi tesarji človeške besede brez modernih orodij opravljali nepotrebno težaško delo.

Zakup člankov