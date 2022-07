Brez analitike ni posla

Če podjetja ne bodo znala pravočasno ugotoviti, kaj potrebuje trg oziroma potrošnik, bodo prej ali slej ostala praznih rok. Analitika je torej še kako pomembna.

Zadnja leta je področje poslovne analitike v stalnem vzponu. In zelo živahno. Če so ponudniki podjetja do nedavnega še lahko »vlekli za nos« in jih prepričevali, da velja programsko opremo za poslovno analitiko namestiti in uporabljati lokalno, oblačne analitične platforme dokazujejo, da po tem ni absolutno nobene potrebe. Sploh v času, ko podjetja vedno več podatkov že hranijo v oblaku – čemu bi jih torej »pretakala sem ter tja«? Tudi na področju samega programja za analitiko gre na nož. Statična poročila in nadzorne plošče so zamenjale agilne in interaktivne rešitve. Zdaj se tudi najrazličneje upodobljeni kazalniki lahko sproti spreminjajo, pač skladno s podatki, na katerih temeljijo. Klasične tabele v analitične namene uporabljajo le še (poslovni) dinozavri – in to zahtevajo od svojih sodelavcev. Pred leti tako opevano samopostrežništvo je bilo sprejeto odprtih rok. Samopostrežna analitika se je izkazala za zadetek v polno, saj je več poslovnim uporabnikom dala možnost uporabe kompleksne (beri: napredne) analitike, ne da bi morali usvojiti kompleksna nova znanja, vredna diplome.

