Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Monitor Pro
Objavljeno: 28.10.2025 | Avtor: Miran Varga | Monitor November 2025

Branjenje obzidja je stvar preteklosti

Kljub eksponentni rasti naložb v varnostne tehnologije in nenehnemu uvajanju novih orodij število varnostnih incidentov v poslovnih okoljih narašča. In so vse dražji, za nekatera podjetja celo uničujoči. Stroka meni, da težava ne leži v pomanjkanju tehnologije, temveč v strukturni in kulturni zastarelosti, saj podjetja ne morejo slediti hitrosti in kompleksnosti digitalne preobrazbe in napredovanju groženj, ki jih poganja umetna inteligenca.

Tradicionalni model »obrambe perimetra«, ki je podjetjem relativno dobro služil več desetletij, odpoveduje. Klasična varnostna arhitektura, ki se zanaša na trdo zunanjost in mehko notranjost, pač ni kos sodobnim grožnjam, ki posnemajo trojanske konje in znajo celo preskakovati ali mutirati. Velike naložbe v požarne zidove in sisteme za preprečevanje vdorov so sicer dobrodošle, a zavedati se velja, da so te rešitve namenjene obrambi perimetra oziroma digitalnih okopov ali obzidja, medtem ko v notranjosti vlada (preveliko) zaupanje. Kar je srž težave, s katero se ta hip soočata informacijska in kibernetska varnost. Kraja identitete ali poverilnic lahko napadalcem omogoči dostop do omrežja in sistemov podjetja, saj ko napadalec vstopi z veljavnim uporabniškim imenom in geslom, je znotraj digitalnega obzidja obravnavan kot zakoniti uporabnik. Ukradena gesla in nezaščiteni API-ključi so zato velika težava.

Zakup člankov

Izbirate lahko med:

Za plačilo lahko uporabite plačilno kartico ali PayPal ali Google Pay:

  •
 

Najprej se morate prijaviti.
V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Monitor Pro
Objavljeno: 28.10.2025 | Avtor: Miran Varga | Monitor November 2025

Kljub eksponentni rasti naložb v varnostne tehnologije in nenehnemu uvajanju novih orodij število varnostnih incidentov v poslovnih okoljih narašča. In so vse dražji, za nekatera podjetja celo uničujoči. Stroka meni, da težava ne leži v pomanjkanju tehnologije, temveč v strukturni in kulturni zastarelosti, saj podjetja ne morejo slediti hitrosti in kompleksnosti digitalne preobrazbe in napredovanju groženj, ki jih poganja umetna inteligenca.

Tradicionalni model »obrambe perimetra«, ki je podjetjem relativno dobro služil več desetletij, odpoveduje. Klasična varnostna arhitektura, ki se zanaša na trdo zunanjost in mehko notranjost, pač ni kos sodobnim grožnjam, ki posnemajo trojanske konje in znajo celo preskakovati ali mutirati. Velike naložbe v požarne zidove in sisteme za preprečevanje vdorov so sicer dobrodošle, a zavedati se velja, da so te rešitve namenjene obrambi perimetra oziroma digitalnih okopov ali obzidja, medtem ko v notranjosti vlada (preveliko) zaupanje. Kar je srž težave, s katero se ta hip soočata informacijska in kibernetska varnost. Kraja identitete ali poverilnic lahko napadalcem omogoči dostop do omrežja in sistemov podjetja, saj ko napadalec vstopi z veljavnim uporabniškim imenom in geslom, je znotraj digitalnega obzidja obravnavan kot zakoniti uporabnik. Ukradena gesla in nezaščiteni API-ključi so zato velika težava.

Delna ali popolna selitev v oblak in pojav hibridnih delovnih okolij sta digitalno krajino, ki naj bi jo varovalo posamezno podjetje, močno razširila. Podatki in aplikacije so danes povsod, s čimer obramba obzidja ali meje postane irelevantna. Kako to rešiti? Rešitev, ki deluje v praksi, je prehod na model ničelnega zaupanja (Zero Trust), kjer se dostop do vsakega IKT-vira (ne glede na lokacijo) avtorizira in preverja na podlagi konteksta ob vsaki zahtevi. Nihče ni »naš«, dokler tega izrecno ne dokaže.

Tudi klasični protivirusni programi in vse varnostne rešitve, ki se zanašajo na prepoznavo podpisov oziroma vzorcev groženj, so malodane za odpis. Danes je zlonamerna programska oprema, ki jo ustvari generativna umetna inteligenca, pogosto polimorfna – nenehno spreminja svojo kodo in se prilagaja ter tako prepreči, da bi jo odkrili protivirusni programi. Dodatno težavo predstavljajo »brezdatotečne« škodljive kode, ki delujejo v pomnilniku in ne puščajo datotek na disku – kako bi jih torej protivirusni program lahko odkril? Poleg tega odkrivanje na podlagi podpisa pogosto sproži alarm šele, ko napad že poteka. Cilj mora biti višji: predvideti in zaznati vedenje, ne zgolj znane zlonamerne kode. Varnostni podpisi so neuporabni proti tudi napadom, ki izkoriščajo ranljivosti, ko te še niso bile javno odkrite (t. i. ranljivosti ničtega dne).

K sreči so podjetjem že na voljo varnostne rešitve, ki temeljijo na vedenjski analizi in strojnem učenju, s katerima prepoznajo vsako »nenormalno« obnašanje (npr. nenavadno premikanje podatkov, nenavadni ukazi na napravi), četudi gre za povsem novo zlonamerno kodo.

In potem smo tu mi/uporabniki. Kljub vsem tehnološkim inovacijam ostaja človeški dejavnik primarni vektor napadov – ocenjeno je, da je več kot 90 odstotkov varnostnih incidentov povezanih z ljudmi in njihovimi napakami. Tu pa pomagata le ozaveščanje in izobraževanje, bližnjic ni. Podjetja bi si morala prizadevati za vzpostavitev močne varnostne kulture in poudarek na vedenjski varnosti, pri čemer naj bo usposabljanje zaposlenih osredotočeno na kontekstualne, simulirane napade. Ne, ne bo šlo čez noč, bo pa z vsakim izobraževanjem bolje. Pomnite: kibernetska varnost je maraton, kjer zmaga ne pripada najhitrejšim, temveč najprilagodljivejšim in sistemsko najodpornejšim.

Najbolj brano

  • Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Applov najnovejši in najtanjši iPhone Air, ki v debelino meri le dobrih pet milimetrov in tehta 165 gramov, je čudo tehnike, a ga začuda ljudje niso radostno sprejeli. Medtem ko se iPhone 17 Pro in iPhone 17 Pro Max prodajata rekordno, klasični iPhone 17 pa prav tako žanje visoke številke, iPhone Air zapostaja.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 05:00
  • Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidijin direktor Jensen Huang je dejal, da je tržni delež podjetja na Kitajskem hitro padel s 95 odstotkov na ničlo. To ni presenetljivo, saj izvoz na Kitajsko prepoveduje kar ameriška administracija. A to v resnici ni čisto res, saj po drugi strani več kot četrtino prodaje predstavlja izvoz v Singapur – od koder na Kitajsko vodijo neuradne poti.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 07:00
  • <span><span>Popolnoma drugačno električno kolo</span></span>

    Popolnoma drugačno električno kolo

    Rivianovo hčerinsko podjetje Also, specializirano za mikromobilnost, je predstavilo inovativno električno kolo TM-B (Transcendent Mobility - Bike), ki obljublja povsem novo izkušnjo vožnje. 

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 16:00
  • Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska je z izjemno kontroverzno in neobičajno potezo prevzela nadzor nad podjetjem Nexperia, ki je bilo v kitajski lasti. Ministrstvo za gospodarstvo je uporabilo zakon o dostopnosti izdelkov in ocenilo, da je vodenje podjetja resno zgrešeno, to pa ima posledice za dostopnost čipov, ki so ključna dobrina za državo in Evropo.

    novice
    Objavljeno: 14.10.2025 07:00
  • <span><span>Windows bo umetni inteligenci dovolil dostop do lokalnih datotek</span></span>

    Windows bo umetni inteligenci dovolil dostop do lokalnih datotek

    Microsoft bo v operacijski sistem Windows 11 uvedel novo funkcionalnost umetne inteligence, imenovano Copilot Actions, ki omogoča izvajanje nalog na lokalno shranjenih datotekah. 

    novice
    Objavljeno: 17.10.2025 08:00
  • V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    Samo v lanskem letu so v Londonu ukradli 80.000 pametnih telefonov, kar je v milijonski metropoli sicer malo, a vseeno precej več kot v drugih podobno velikih mestih v Evropi. In približno tretjino več kot leto pred tem. Trend je torej zaskrbljujoč.

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 05:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov