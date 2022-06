Branje skozi okensko steklo

Knjige so zveste prijateljice, ki človeku že od nekdaj v dobrem in slabem stojijo ob strani, mu nudijo zavetje v zakladnici znanja ter ga sprejmejo v domišljijski svet, ki mu kljub tehnološkemu napredku nikjer na svetu ni para. So tople, prijazne in domače. Verjetno smo ljudje zato tako dolgo potrebovali, da smo se navadili na elektronske knjige. Te so precej bolj zelene in zanje ni umrlo nobeno drevo, zahtevajo pa nekaj več znanja pri uporabi.

Elektronske knjige so v resnici le računalniške datoteke polne besed (in včasih slik), podobne v Wordu natipkanim dokumentom, ki jih lahko beremo, raziskujemo ter delimo. Danes v njih največkrat uživamo ob pomoči namenskih bralnikov ali s telefoni oziroma tablicami. Prvi imajo očem prijazen elektronski papir v osnovi brez odzadnje osvetlitve, drugi pa so vedno pri roki in pripravljeni na bralno seanso. Velikokrat pozabimo, da je elektronske knjige mogoče prebirati tudi na napravah, kjer so nastale. Za branje elektronskih knjig na računalniku potrebujemo ustrezen program. Najboljši med njimi nosi ime po najbolj priljubljenem elektronskem bralniku na svetu, Amazonovem Kindlu.

