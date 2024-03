Bodo uradnike nadomestili pametni algoritmi?

Na Unescovem globalnem forumu o etiki v umetni inteligenci, ki se je v začetku februarja odvil v Sloveniji, smo lahko prisluhnili več govorkam in govorcem z vsega sveta, ki so problematizirali hitro širjenje uporabe strojnega učenja, algoritmov in umetne inteligence v praktično vseh sferah (zahodnega) družbenega življenja ter hkrati opozarjali, da gre pri umetni inteligenci za dejstvo, s katerim se bomo hočeš nočeš morali sprijazniti in se čim prej privaditi nanj.

Na konferenci je bilo mogoče čutiti oblikovanje koalicije in opozicije na področju umetne inteligence, ki se je razvijala predvsem na liniji naravoslovcev in družboslovcev – prvi so navijali za čim hitrejšo popularizacijo rešitev umetne inteligence, drugi so svarili pred nevarnostmi za posameznika in družbo.

