Bo Twitter preživel? Naj me to sploh zanima?

Časi za nakup tehnoloških podjetij, ki poskušajo živeti od oglasov, niso najboljši. To je ugotovil tudi Elon Musk in se poskušal izvleči iz obljubljenega nakupa za 44 milijard dolarjev …

Ni mu uspelo. Rečeno storjeno in sodišče ga je prisililo v zelo predrag nakup Twitterja, ki menda trenutno prideluje izgubo s hitrostjo petih milijonov dolarjev – na dan!

Kako rešiti tako hitro potapljajočo se barko? V ameriškem kapitalizmu je to preprosto – odpustiš X odstotkov zaposlenih in tako počistiš bilance. Musk je tako tudi naredil – odpustil je vse vodilne v podjetju in kar polovico vseh zaposlenih v podjetju. V nekaj dneh. Finančno je stanje zdaj zagotovo boljše (kljub obljubljenim odpravninam), pravno v Evropi morda malo manj, tehnično pa … Če ima podjetje 7.500 zaposlenih, potem je verjetno velika verjetnost, da jih ni ravno polovica (3.750 !) odveč in je med njimi morda tudi kakšen ključen za delovanje podjetja. Četudi se je soustanovitelj podjetja Jack Dorsey, ki močno podpira Muska, javno opravičil, da je »podjetje prehitro širil«. Ne čudi torej, da je Musk kaj kmalu nekatere izmed odpuščenih povabil nazaj, kar nekaj jih je bilo iz oddelka za infrastrukturo, kjer skrbijo za delovanje sistema.

In – če je v podjetju kar naenkrat pol zaposlenih manj, je verjetno logično, da bodo preostali bolj obremenjeni. Če še niso, pa bodo morali biti, je ocenil Musk, ko je zaposlenim dal nekaj dni časa, naj se odločijo, ali bodo poslej delali hard core ali pa naj dajo odpoved. Odšlo jih je še tisoč – Twitter ima tako le še 2.700 zaposlenih. Ali bodo preostali res delali hard core, cele dneve in vikende, je še vprašanje. Podjetje ni več zagonsko, ko se ljudje poslu predajo z vsem srcem. Na tak način sta preživela Tesla in SpaceX, drugi dve Muskovi podjetji, tudi on sam je v obeh podjetjih menda spal, morda bo tudi v Twitterju. Koliko zaposlenih v Twitterju bo počelo tako, bomo še videli.

Zdi se, da se finančne težave v tehnološke še dodatno prelivajo tudi zaradi Muskovega vzvišenega odnosa do tistih, ki so Twitter v vseh teh letih vzpostavili in vzdrževali. In javnega pljuvanja po njih. Musk se je tako javno »opravičil« uporabnikom, da je odjemalec za Android počasen, saj da sistem naredi kar tisoč programskih klicev samo za sestavitev osnovne strani. Javno je popljuval (zdaj svoje) podjetje, da je kar 80 odstotkov programske kode (mikro storitev) neuporabne oziroma da jih je za delovanje sistema dovolj 20 odstotkov. Napoved ukinitve teh prvih 80 odstotkov kode je sicer sprožila stave zaposlenih, da bo sistem ob prvi priložnosti zaradi tega počepnil. In prvi dan tudi je – uporabniki, ki so se odjavili iz Twitterja, niso mogli več nazaj, saj je bila ukinjena tudi storitev za pošiljanje SMS, za dvojno prijavo. In kar je najbolj smešno – Musk in njegovi zaposleni se o tem obkladajo kar javno, na Twitterju, Musk celo javno odgovarja z »Odpustil sem ga!«. Seveda vsi taki tviti kaj kmalu skrivnostno izginejo, za vsak primer.

Menda je bilo na Twitterju kar 1,6 milijona več aktivnih uporabnikov kot sicer. Verjetno tistih, ki so se zabavali ob smešnicah z modro značko. Toda smeh bo bržkone kratek.

Kako misli Musk rešiti podjetje? Kar polovico prihodkov naj bi podjetje ustvarilo s prodajo »modre značke«! Ta je nekoč zagotavljala pristnost uporabnika, danes pa samo to, da je imel avtor v žepu osem dolarjev, ki jih je porabil za njen nakup. Kaos, ki se je razvil s šaljivci, ko so se ob pomoči modre značke uradno preimenovali v kogarkoli, tudi v Elona Muska, je bil neizmerno zabaven, tako zelo, da je značka za zdaj ukinjena oziroma je »na čakanju«. In druga polovica prihodkov? Oglaševanje, ki pa ravno zaradi takega kaosa nezadržno upada. Resna podjetja, ki so znala ceniti resnost Twitterja, so se vsaj začasno odmaknila iz tega cirkusa, da se ne bi kaj blata prilepilo tudi nanje.

Toda kaos in cirkus imata tudi svoje pozitivne strani – če je verjeti Musku, je v tednu, ko nastaja ta zapis, Twitter dosegel nov rekord po številu aktivnih uporabnikov. Menda je imel kar 1,6 milijona več aktivnih uporabnikov, verjetno tistih, ki so se zabavali ob smešnicah z modro značko. Toda smeh bo bržkone kratek. Kako bo s Twitterjem naslednji teden in še teden po tem? Čez kakšno leto ga morda spet obišče še Donald Trump, ko bo ugotovil, da ima politika prednost pred financami, ki stojijo za njegovim lastnim omrežjem Truth Social. Morda preživi do takrat.

Nas mora za Twitter skrbeti? Pravzaprav ne, gre pač za še eno družbeno omrežje, ki je pač slučajno zelo priljubljeno med politiki in vplivnimi osebnostmi. Osebno se mi zdi zgodba zanimiva in žalostna zgolj zaradi vzvišenega ravnanja s strokovnjaki in z zaposlenimi, ki si ga privoščijo na nekaterih področjih sicer nedvomno sposobni posamezniki, ki so se v svet rodili s srebrno, pardon, z zlato žlico.

