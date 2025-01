Bo Trump razkosal Google?

Ameriško pravosodno ministrstvo je sredi novembra izdalo svoja priporočila v zvezi s predlaganimi ukrepi v protitrustovskem primeru proti Googlu. Nihče ni pričakoval, da bo ministrstvo pokazalo usmiljenje, in predlagani ukrepi so obsežni. Če jih bodo tudi uveljavili, bo to katastrofalno vplivalo na Googlovo poslovanje.

Mat Honan, MIT Technology Review

