Bližamo se letu 2035

Ko so pred 12 leti na ceste zapeljali prvi serijsko izdelani električni avtomobili, se je svet smejal. Danes mnoge vodilne v avtomobilski industriji skrbi, saj se letnica v naslovu neusmiljeno približuje …

Lahko se prepiramo po dolgem in počez, a dejstvo je, da je električni pogon na pohodu in da so klasičnim motorjem, gnanim na davno umrle mikroorganizme (ne, to niso bili dinozavri!), šteti dnevi. Ključen razlog, da je prehod še vedno dokaj počasen in drag, je shranjevanje električne energije, po domače baterijski sklop. Kljub pocenitvam ta še vedno predstavlja dobršen del cene vozila, in dokler se ne bo proizvodnja baterij krepko povečala (povpraševanje namreč še vedno presega proizvodnjo), bodo električna vozila dražja od klasičnih.

