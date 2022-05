Biometrična prihodnost - Za prgišče grintijev

V pekarni kupim sirovo štručko in se postavim v vrsto. »Papir, plastika, koža?« zdolgočaseno vpraša prodajalka in s prstom pokaže na terminal za plačila. Nasmehnem se v kamero, ki poskenira moj obraz, zapiska in z mojega računa odtrga znesek plačila za kruh – 455 grintijev (kitajska valuta na območju Balkana).

Piše se leto 2055 in uporaba biometričnih podatkov cveti na vseh področjih. Z njimi plačujemo, jih uporabljamo za odklepanje vrat, dokazovanjem identitete pred državnimi organi in povsod, kjer se od nas zahteva identifikacija. Tehnologije biometričnega nadzora, ki so jih države med letoma 2012 in 2022 razvijale predvsem za vojna območja, kjer so poskušali z biometrijo nadzirati nasprotnike, so se po koncu spopadov preselile nazaj – v domovino.

