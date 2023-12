Avtomatizacija za pametnejše pisarne

Pisarne prihodnosti bodo drugačne, zelo drugačne. Pametna oziroma inteligentna avtomatizacija obljublja veliko – nemara bi se celo lahko financirala iz ustvarjenih prihrankov ter povečane produktivnosti zaposlenih.

Prihodnost delovnih mest se bo z vključevanjem pametnih pisarniških rešitev, ki temeljijo na tehnologijah interneta stvari ter umetne inteligence, zelo spremenila. Z izkoriščanjem povezljivosti in vpogledov, ki temeljijo na podatkih, podjetja utirajo pot učinkovitejšim, prilagodljivejšim in na zaposlene osredotočenim delovnim mestom. Inovativne tehnologije bodo s povečanjem produktivnosti, udobja in trajnosti korenito spremenile tradicionalno pisarniško okolje. Tudi avtomatizacija v pisarniških okoljih postaja pisana z veliko začetnico, cilj je jasen: avtomatizirati vse, kar se da.

