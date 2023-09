Asus Zenfone 10

Asusova serija Zenfone je nekakšna posebnost v svetu Androida, saj gre za redko kombinacijo majhnega, a hkrati res zmogljivega telefona. Majhno je seveda relativno, a v času, ko smo pri telefonih z najzmogljivejšimi procesorji vajeni zaslonov, ki gravitirajo proti sedmim palcem (Samsung Galaxy S23 Ultra, decimo, ima diagonalo 6,8 palca), je Zenfone z diagonalo zaslona 5,92 res skoraj prikupno majhen.

Ohišje telefona deluje zelo kakovostno, manjša širina in višina pa za seboj potegneta nekoliko večjo debelino – 9,4 milimetra sicer ni prehudo, a vseeno gre za debelejši telefon, kot smo jih sicer vajeni. Telefon lepo stoji v roki, ravni aluminijasti rob preide v rahlo zaobljen rob zadnje, plastične stranice. Ta deluje rahlo reliefna, zato ni strahu pred padcem iz roke, tudi prstni vtisi se na ohišju ne poznajo. Vodotesnost je klasična za ta razred, torej IP68, zdržal naj bi potop do 1,5 metra za 30 minut. Zanimivo, da so dodali tudi klasični izhod za slušalke, vgrajeno je tudi brezžično napajanje.

Strojna zasnova je v samem vrhu trenutno aktualne sezone. Gre torej za Qualcommov Snapdragon 8 Gen 2, v preizkusnem model smo imeli še izdatnih 16 GB pomnilnika ter 512 GB prostora za aplikacije in datoteke. V Sloveniji so naprodaj le sestave z manj prostora in pomnilnika (denimo 8 / 128), kar je po našem mnenju dovolj. Telefon je po hitrosti povsem primerljiv z drugimi telefoni tega zmogljivostnega razreda, tudi pri igrah se dobro izkaže. Vzdržljivost akumulatorja je kljub manjšemu ohišju povsem solidna – ob manj zahtevni rabe bi moral zdržati dva dni.

Zaslon je soliden, čeprav ga konkurenca prehiteva pri najvišji svetlosti. Gre za zaslon Super AMOLED s podporo tehnologiji HDR10+ in visoki ločljivosti (gostota je 445 pik na palec, ločljivost pa 2.400 × 1.080), največja frekvenca osveževanja je 144 Hz, a je to zaklenjeno le na določene (podprte) igre, sicer gre frekvenca osveževanja do 120 Hz.

Velikost ima seveda tudi svoje slabosti in Asus Zenfone 10 enostavno ne bo za vsakogar.

Fotografski sklop pokaže omejitve majhnega ohišja, saj jim je očitno zmanjkalo prostora za resnejši zum. Ima le klasični (razmeroma širok) objektiv ter ultraširokega. Glavni objektiv sicer ponuja dobro kakovost fotografij, tudi z optično stabilizacijo slik, na voljo so tudi vse klasične ročne nastavitve. Premore sicer dvakratni optični zum, a bi si res želeli še klasični zum objektiv z večjo povečavo.

Velikost telefona je njegova glavna prednost in posebnost, saj je v svetu Androida praktično brez konkurence. Seveda obstajajo primerljivo majhni telefoni, a imajo tudi občutno manj zmogljivo strojno opremo. Nekaj podobnega sicer dobimo pri Applu v obliki modela iPhone Mini, ki je sicer še nekoliko manjši (in tudi tanjši) od preizkušenega.

Ima pa velikost seveda tudi svoje slabosti in telefon enostavno ne bo za vsakogar. V resnici se je večina uporabnikov v zadnjem desetletju že navadila na večje telefone, tako delujejo elementi zaslona na tem modelu enostavno stlačeni. V primerjavi z omenjenim iPhonom Mini je tu na zaslonu hkrati več elementov, tudi tipke digitalne tipkovnice so (po privzetem, seveda) manjše. Tako se moramo prav navaditi, da smo natančnejši pri »klikanju« po zaslonu in med tipkanjem. Kljub temu smo bili s tem telefonom opazno počasnejši pri pisanju besedila in drugih opravilih. Podobno je pri igrah, kjer je vse, torej tako dogajanje v igri kot upravljalna shema, manjše kot drugje.

Hitrost delovanja: 10

Kakovost izdelave: 10

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Cena: 740 EUR (8 GB/128 GB)

Za: Zmogljivost, velikost in teža.

Proti: Cena, omejen fotografski sklop (nima tele objektiva), velikost ne bo za vsakogar.