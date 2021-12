Asus ZenBook UX535Q

Asusova serija računalnikov ZenBook meri na zahtevne uporabnike, ki cenijo tako strojno zmogljivost kot oblikovno dovršenost. V tej seriji so doslej predstavili tudi nekaj bolj nenavadnih prenosnikov, denimo pred časom preizkušeni model Duo z dodatnim zaslonom, nameščenim nad tipkovnico (tega smo preizkusili v majski številki revije). Tokratni model UX535Q je bolj standarden prenosnik višjega razreda.

Zadržano, a elegantno ohišje bo povsem primerno tako za poslovne uporabnike kot za bolj kreativne. Asus ima namreč s tem prenosnikom v mislih tudi tiste, ki razmišljajo o zmogljivejšem Applovem računalniku. Ohišje je iz aluminija, ob odprtju zaslona se zadnji del nekoliko dvigne s podlage, kar dvigne tipkovnico v malenkost višji položaj, hkrati pa tudi izboljša pretok zraka in s tem hlajenje sistema.

Ohišje deluje dovolj kompaktno, čeprav je po velikosti in teži dokaj povprečno. Robovi okoli zaslona so zelo ozki, sploh na straneh. Tipkovnica ponudi dobro tipkarsko izkušnjo, všeč nam je bil soliden povratni odziv, tudi hod je še kar soliden. Osvetljena je od zadaj, na desni strani je tudi številčnica. Tudi sledilna ploščica je dobra, dovolj velika in natančna s prijetno gladko površino. Poslovni uporabniki bodo mogoče pogrešali bralnik prstnih odtisov. Omeniti velja tudi razmeroma oster spodnji rob, ki ga v določenih položajih začutimo pod zapestji.

Ena večjih posebnosti prenosnika je njegov zaslon – na voljo so sicer različne sestave, naš preizkusni model pa je uporabljal 15,6-palčni zaslon OLED ločljivosti 4K (3.840 × 2.160). Zaslon je res vrhunski, z odličnimi vidnimi koti, živimi barvami in zelo dobrimi črninami. Občutljiv je na dotik, zato je čezenj svetleča prevleka, na kateri se opazi nekaj odsevov. Zaslon bodo najbolj cenili oblikovalci, fotografi in podobni uporabniki. Velja pa opozoriti, da imajo zasloni OLED lahko težave z vžgano sliko. Tako je po privzetem vključen ohranjevalnik zaslona, ki te nevarnosti nekoliko omili, kako se bo obnašal na dolgi rok, pa težko napovemo.

Pri vmesnikih smo bili malenkost razočarani, saj bi po našem mnenju lahko glede na velikost ohišja brez težav ponudili še kak vmesnik več. Na levi strani so izhod HDMI, vmesnik USB 3 ter bralnik pomnilniških kartic SD, na desni pa vhod za napajanje, izhod za slušalke ter vmesnik USB-C. Vsekakor bi si želeli še kak klasičen USB na desni strani prenosnika.

Ena večjih prednosti preizkušenega modela je njegova strojna zmogljivost. Glavno breme prevzame odličen procesor AMD Ryzen 9 5900HX z osmimi jedri in večnitno tehnologijo, torej s skupaj šestnajstimi niti delovanja. Preizkušeni model je imel nameščenih 16 GB pomnilnika, podatke shranjujemo na Samsungov pogon SSD, velik 1 TB. Za grafiko je na voljo Nvidijina RTX 3050 Ti (ob integrirani AMD Radeon Graphics). Omenjena kartica sicer spada v nižji razred samostojnih grafičnih kartic, za, denimo, Fortnite bo odlična, a se tudi v oblikovalskih programih solidno odreže. Gre za občuten preskok od integriranih kartic, a vseeno ne gre za resno igričarsko kartico.

Pohvalimo lahko tiho delovanje prenosnika – velike hladilne reže ob straneh ob dvignjeni zadnji strani očitno naredijo svoje. Ventilator še najbolj zaznamo ob daljših obremenitvah, predvsem če sta obremenjena tako procesor kot grafična kartica. Kljub solidni zmogljivosti pa je tudi vzdržljivost akumulatorja zelo dobra – v mešanem ciklu smo dosegli štiri ure in 23 minut delovanja, ob nezahtevnem delu lahko tako pridemo tudi do šest ur in več.

Novi Asusov ZenBook je odličen klasični prenosnik višjega razreda. Ponudi tako dobro hitrost kot dovolj varčno in tiho delovanje, vse skupaj v elegantnem in kakovostnem ohišju. Posebna zanimivost pa je zaslon OLED, ki se tudi pri prenosnikih začenja uveljavljati.

Poslovni indeks PCMark 10 (Productivity): 7.958

Večpredstavnostni indeks PCMark 10 (Content Creation): 7.959

Trajanje delovanja: 4 ur, 23 minut.

Zgradba in oprema: 9

Velikost in teža: 7

Mere: 35,7 × 24 × 2 cm, 1,99 kg

Značilnosti: AMD Ryzen 9 5900HX, 3,3 GHz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, WLAN 802.11 b/g/n/ac/ax, bluetooth

Zaslon: 15,6-palčni, 3.840 × 2.160 pik, OLED

Operacijski sistem: Windows 10 Professional

Cena: 1.800 EUR

Prodaja: www.avtera.si

Za: Zmogljivost, kakovost izdelave, zaslon OLED, vzdržljivost akumulatorja.

Proti: Cena, vmesniki.