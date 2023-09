Asus ZenBook S13

Asusovi prenosniki ZenBook se trudijo biti čim tanjši in čim bolj prenosni, gre tudi za lične modele s kovinskimi ohišji. V zadnjih letih pa se Asus vse bolj trudi tudi z zasloni OLED in najdemo ga tudi v novem ZenBooku S13.

Gre za zelo eleganten prenosnik z novim oblikovanjem, kjer zanimiv videz sivega pokrova zaslona nekoliko spominja na kamnite plošče. Ohišje je sicer iz aluminija, a so pri njem uporabili novo keramično prevleko (plasma ceramic coating), zaradi katere naj bi bila površina bolj trpežna, v praksi pa opazimo, da se na njej prstni odtisi praktično ne poznajo. Pri proizvajalcu pravijo, da naj bi bila taka izdelava tudi ekološko prijaznejša. Kakovost izdelave je tako zelo dobra, prenosnik daje dober občutek kljub tankosti (le 1,2 cm). Pri tem se zaslon odpre do 180 stopinj (torej povsem ravno), ob odprtju pa rahlo privzdigne spodnji del s tipkovnico.

Zaradi tankega ohišja je tudi tipkovnica med najnižjimi, kar smo jih kdaj preizkusili. Tipke imajo tako zelo nizek hod, je pa tipkovnica osvetljena od zadaj s tremi stopnjami osvetlitve. Sledilna ploščica je solidno velika in natančna, zvočnika sta glede na tankost ohišja kar dobra. Ena izmed prednosti tega prenosnika je zaslon OLED, kjer ima Asus trenutno kar resno prednost pred konkurenco. Ostali sicer ponujajo take zaslone, a le pri dražjih modelih. Zaslon ima tudi zelo visoko ločljivost – 2.880 × 1.800 pik. Nad njim je seveda spletna kamera, ki ima vgrajeno tudi IR-tipalo, s katerim podpira prijavo prek Windows Hello.

Kljub tankosti prenosnika je nabor vmesnikov še kar soliden. Tako dobimo na levi strani dva USB-C (prek katerih je poskrbljeno tudi za napajanje prenosnika, zraven je (nekoliko presenetljivo) še izhod HDMI. Na drugi strani je poleg izhoda zvočne kartice še en klasični vmesnik USB-A. Vgrajena je Intelova brezžična mrežna kartica, ki podpira vse aktualne standarde, vključno z Wi-Fi 6E.

Strojno je prenosnik v resnici zmogljivejši, kot bi v takem razredu zares pričakovali ali potrebovali. Vgrajen je Intelov procesor Core i7-1355U, ki ima dve hitri jedri in osem »varčnih«. Hitri jedri uporabljata večnitno tehnologijo, torej imamo na koncu opravka s skupaj 12 jedri. Zraven je 16 GB pomnilnika, podatke pišemo na pogon SSD, velik 1 TB, grafična kartica je vgrajena v procesorsko vezje. Prenosnik je torej dovolj zmogljiv, je pa velika omejitev hladilni sistem. Tanko ohišje namreč zahteva majhne in tanke ventilatorje, ti pa brnijo z visoko zvočno frekvenco in so kar nadležni. Pri brskanju po spletu nas sicer niso zmotili, a že med napajanjem (ko se prenosnik oziroma baterija že sicer bolj segreje) pa znajo biti moteči. Vzdržljivost akumulatorja je glede na kompaktno ohišje dobra, ob mešanem ciklu je držal dobre štiri ure.

Novi ZenBook S13 je odličen računalnik, ki pa ga pesti rahlo preglasen hladilni sistem. Menimo, da bi bil še boljši v navezi z manj zmogljivim (in s tem varčnejšim in hladnejšim) procesorjem ali pa z milimetrom ali dvema več debeline, s tem pa tudi zmogljivejšo hladilno rešitvijo.

Asus ZenBook S13 UX5304V

Poslovni indeks PCMark 10 (Productivity): 6.782

Večpredstavnostni indeks PCMark 10 (Content Creation): 5.010

Trajanje delovanja: 4 ure, 16 minut

Zgradba in oprema: 9

Velikost in teža: 10

Mere: 29,6 × 21,6 × 1,2 cm; 1 kg

Značilnosti: Intel Core i7-1355U, 1,2 GHz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, WLAN 802.11 ax, bluetooth

Zaslon: 13,3-palčni, 2.880 × 1.800 pik, OLED

Operacijski sistem: Windows 11 Home

Cena: 1.400 EUR

Prodaja: Bolje založene trgovine.

Za: Velikost in teža, zaslon OLED.

Proti: Glasnost in visoki ton ventilatorjev.