Asus VivoBook 15X

Asusova serija prenosnih računalnikov VivoBook je namenjena domačim in manj zahtevnim poslovnim uporabnikom. V zadnjem letu je dobila izraziti plus v obliki zaslonov OLED. Jeseni smo med preizkusom domačih prenosnikov preizkusili model VivoBook 15 OLED, zdaj pa smo dobili še nekoliko zmogljivejši model VivoBook 15X (s pod-oznako M1503QA-OLED-L721W). Tudi ta se kiti z zaslonom OLED, prinaša pa predvsem več zmogljivosti.

Ohišje prenosnika je sicer v skladu z bolj domačim cenovnim razredom – je torej plastično in malenkost manj kakovostno kot ohišja dražjih, aluminijastih modelov. Opazimo malenkost več zvijanja kot pri katerem od dražjih modelov serije ZenBook. Preizkušeni model je imel zelo temno, skoraj sivomodro ohišje elegantnega, preprostega videza. Zaslon se lahko odpre povsem ravno z mizo, torej do 180 stopinj. Sledilna ploščica je med večjimi, v desnem zgornjem vogalu je bralnik prstnih odtisov. Tipkovnica ponudi nadpovprečno dober povratni odziv za ta cenovni razred. Pohvalimo lahko tudi tristopenjsko osvetlitev tipk, ob desni strani je tudi številčnica z nekoliko ožjimi tipkami, tipke za premik kurzorja so zelo nizke. Kakovost zvoka je povprečna, stereo zvočnika sta obrnjena navzdol (sta v sprednjih vogalih) in se bolje izkažeta, ko imamo prenosnik na mizi (kjer se lahko zvok odbija) kot takrat, ko ga imamo v naročju.

