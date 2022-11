Asus ROG Zephirus Duo GX650r

Asusov novi Zephirus Duo sodi v igričarsko linijo ROG – Republic of Gamers. To seveda pomeni uporabo zmogljive grafične kartice in nekaj igričarskih oblikovalskih potez (beri: barvna osvetlitev tipkovnice). A posebno pozornost velja nameniti besedi Duo. Prenosnik ima namreč vgrajen še dodatni zaslon.

Res je nenavadno, da smo v skorajda hkrati preizkusili kar dva prenosnika s konfiguracijo dveh zaslonov. No, pri tokratnem je postavitev povsem drugačna – Lenovo je pri svojem ThinkBook Plus Gen 3 zaslon postavil v pokončni položaj desno od tipkovnice, Asus pa pri svojem ROG Zephirus nad tipkovnico, čez celotno širino ohišja.

