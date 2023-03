Asus ROG Strix Scar 18

Vsake toliko časa dobimo na preizkus napravo, za katero menimo, da predvsem dokaz, česa je neko podjetje sposobno. To lahko zapišemo za tokrat preizkušeni prenosnik, Asusov model Rog Strix Scar 18. Na prvi pogled sicer ne gre za čudo tehnike, denimo z dodatnim zaslonom ali kaj podobnega. Videti je kot povsem navaden prenosnik, sicer eden večjih, kar smo jih v zadnjih letih preizkusili, a vseeno. Vendar je to prenosnik, v katerega je stlačena najzmogljivejša strojna oprema, kar jo je v tem trenutku sploh mogoče dobiti.

Pojdimo po vrsti. Prvi pogled na ugasnjen prenosnik sicer ne ponudi posebnosti, ob delujočem pa v oči pade osvetlitev RGB, ki se podi po zunanjem robu. Naokoli je mlečna plastika, pod katero se skrivajo LED-elementi, ki omogočajo barvno igranje, prelivanje, utripanje ipd. To se nadaljuje tudi pri zajetni tipkovnici, ki ima prav tako vgrajeno RGB-osvetlitev – seveda večpodročno, torej lahko spet izbiramo barvne sheme in prelivajoče se animacije. Omenjeni plastični rob sam po sebi deluje ceneno, a tistih, ki si upamo priznati, da smo navdušeni nad kričečim RGB, to ne bo motilo.

