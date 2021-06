Applove zračne značke

Po nekaj letih, ko so proizvajalci, kot so slovenski Chipolo, ameriški Tile in Samsung, kraljevali na trgu obeskov, kartic in drugih oblik napravic za pomoč pri iskanju izgubljenih predmetov ob pomoči tehnologije bluetooth, je na trg vstopil veliki Apple. Za marsikoga presenetljiva poteza, a za njo se skriva tudi nekaj več.

Ob prvi uporabi za kovanec velik bel in kromiran »bombonček« aktiviramo tako, da z odstranitvijo plastičnega trakca omogočimo delovanje baterije in AirTag postavimo v bližino telefona iPhone. Ta ga bo takoj zaznal in z nekaj kliki AirTag povežemo s svojim računom Apple ter ga poimenujemo. Nato ga lahko vtaknemo v denarnico, torbo ali nahrbtnik ali pa ga obesimo na ključe, da bo opravljal svoje delo. No, z obešanjem bomo imeli nekaj težav. Povsem v skladu z Applovim oblikovanjem in v skladu z maniro, kako od kupcev iztisniti še več, AirTag nima nobene luknjice, skozi katero bi lahko napeljali vrvico ali skozi katero bi ga nataknili na obesek za ključe. Namesto tega Apple raje prodaja raznovrstne obeske, v katere AirTag vstavimo in ki lahko stanejo celo več naprava sama.

