Applove nagrade

CapWords je inovativna aplikacija za učenje jezikov, ki uporabniku omogoča, da fotografira predmete v svoji okolici, aplikacija pa te prepozna in jih pretvori v interaktivne nalepke z imeni v enem od devetih jezikov. Vizualno podprti pristop olajša pomnjenje besed in obenem poveže učenje z resničnim okoljem. S svojo intuitivno zasnovo in z igrivim pristopom CapWords omogoča neodvisno učenje brez občutka prisile. Interaktivne nalepke, ki nastajajo iz vsakdanjih predmetov, omogočajo boljše razumevanje pomena besed, saj se povezujejo s konkretnimi izkušnjami in z okoljem. CapWords je svež, ustvarjalen način, kako združiti tehnologijo in naravno učenje.

Apple je razkril zmagovalce in finaliste letošnjih Apple Design Awards 2025. Te izpostavljajo 12 enkratnih aplikacij in iger, ki navdušujejo s svojo inovativnostjo, uporabnostjo ter tehnično dovršenostjo. Nekaj jih preizkusimo tudi mi.

Speechify je aplikacija, zasnovana za izboljšanje dostopa do informacij, saj omogoča pretvorbo napisanega besedila v zvočne posnetke. Podpira več sto glasov in več kot 50 jezikov, kar jo postavlja med najbolj raznolika orodja za poslušanje vsebin. Aplikacija je še posebej koristna za osebe z disleksijo, ADHD, s slabovidnostjo ali za vse, ki se lažje učijo z zvočno obliko.

Play je napredno, a uporabniku prijazno orodje za oblikovanje, ki razvijalcem in oblikovalcem omogoča gradnjo interaktivnih prototipov neposredno znotraj ekosistema SwiftUI. Aplikacija deluje tako na računalnikih Mac kot telefonih iPhone, pri čemer se vsi elementi in spremembe sinhronizirajo v realnem času, kar omogoča tekoče ustvarjalno sodelovanje med napravami in člani ekipe.

Estetska izkušnja Art of Fauna s starinsko navdihnjenimi ilustracijami narave in živali spodbuja tako umirjeno igranje kot razmislek o varovanju okolja. Aplikacija vključuje celovito podporo za branje na glas in podajanje informacij s tresljaji, s čimer je dostopna tudi slabovidnim in drugim uporabnikom s posebnimi potrebami. Premišljena vključitev dostopnostnih funkcij ni dodatek, temveč sestavni del zasnove. Kombinacija umetniške predstavitve, spokojnega ritma in funkcionalne dostopnosti je prepričala žirijo Applovih nagrad, ki je igro razglasila za vzor vključujočega oblikovanja v svetu mobilnih iger.

Apple je za taktično zmes pokra in pasjanse zapisal, da poleg raznolike strategije izstopa tudi po vizualni estetiki in igralski zasvojenosti. Vsaka odločitev vpliva na potek igre, kar spodbuja ponavljanje in raziskovanje novih taktik. Zahvaljujoč izvirni kombinaciji znanega in novega Balatro ni le igra, ampak izziv domišljiji in načrtovanju.